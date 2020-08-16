U20 Atletizm Ligi'nde kupalar Fenerbahçe'nin

2020 Turkcell Türkiye U20 Atletizm Ligi müsabakaları erkeklerde 9, kadınlarda ise 7 takımın katılımıyla yapıldı. İyi derecelerin çıktığı yarışmalar sonunda Fenerbahçe, iki şampiyonlukla Denizli'den ayrıldı.

Erkekler Ligi'nde ilk günü 6 puan farkla önde geçen Fenerbahçe, ikinci gündeki 9 yarışmanın dördünü kazandı, sırıkla atlama yarışmasında ise birincilik 4.40 atlayan iki atlet tarafından paylaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son yarışa kadar liderlik için takibini sürdürse de, sarı-lacivertlileri geçmeyi başaramadı. İstanbul ekibi 155,5 puanla ikinci olurken, Konya Büyükşehir de 106 puanla podyuma çıkan üçüncü ekip oldu.

Kadınlar Ligi'nde ise 19 branşın 15'inde birincilik alan Fenerbahçeli atletler, gün sonunda 123 puanla kupayı elde etti. İkinci gün yarışmalarında iki birincilik, üç de ikincilik elde eden Beşiktaş, Bursa Büyükşehir ile giriştiği çekişmeli mücadelede 103 puan topladı ve ligi ikinci sırada tamamladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise 100 puanla kupa koleksiyonuna bir tane daha Türkiye Ligi üçüncülüğü ekledi.

Sonuçlar şöyle;