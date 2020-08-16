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U20 Atletizm Ligi'nde kupalar Fenerbahçe'nin

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2020 22:01 | Son Güncelleme

Denizli'de 2 gün süren Türkiye U20 Atletizm Ligi'nde Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda şampiyonluğu ulaştı.

U20 Atletizm Ligi'nde kupalar Fenerbahçe'nin

2020 Turkcell Türkiye U20 Atletizm Ligi müsabakaları erkeklerde 9, kadınlarda ise 7 takımın katılımıyla yapıldı. İyi derecelerin çıktığı yarışmalar sonunda Fenerbahçe, iki şampiyonlukla Denizli'den ayrıldı.
Erkekler Ligi'nde ilk günü 6 puan farkla önde geçen Fenerbahçe, ikinci gündeki 9 yarışmanın dördünü kazandı, sırıkla atlama yarışmasında ise birincilik 4.40 atlayan iki atlet tarafından paylaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son yarışa kadar liderlik için takibini sürdürse de, sarı-lacivertlileri geçmeyi başaramadı. İstanbul ekibi 155,5 puanla ikinci olurken, Konya Büyükşehir de 106 puanla podyuma çıkan üçüncü ekip oldu.
Kadınlar Ligi'nde ise 19 branşın 15'inde birincilik alan Fenerbahçeli atletler, gün sonunda 123 puanla kupayı elde etti. İkinci gün yarışmalarında iki birincilik, üç de ikincilik elde eden Beşiktaş, Bursa Büyükşehir ile giriştiği çekişmeli mücadelede 103 puan topladı ve ligi ikinci sırada tamamladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise 100 puanla kupa koleksiyonuna bir tane daha Türkiye Ligi üçüncülüğü ekledi.
Sonuçlar şöyle;

ERKEKLER LİGİ

  1. Fenerbahçe 162,5
  2. İstanbul BBSK 155,5
  3. Konya BŞB 106
  4. Şırnak İdil Omelka Spor 84
  5. Sakarya BŞB 73
  6. Kayseri Gençlik 71
  7. Kayseri Maraton Gençlik 65
  8. Tokat Anadolu Gençlik 54
  9. Denizli Aka Spor 43
    KADINLAR LİGİ
  10. Fenerbahçe 123
  11. Beşiktaş JK 103
  12. Bursa BŞB 100
  13. Tokat Anadolu Gençlik 62
  14. Mardin Atletizm 55
  15. Kayseri Erciyes Doruk Spor 40
  16. Kayseri Maraton Gençlik 32
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