U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon oldu

Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası’nda ay-yıldızlılar, ortaya koyduğu performansla 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de yerinde takip ederek derece elde eden sporculara kupalarını takdim etti.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR AÇIKLANDI!

Turnuvada madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın

72 kg - Salih Yusuf Yazıcı

97 kg - Emir Ömer Bozbağ

Gümüş

67 kg - Ömer Altaş

Bronz

55 kg - Denizhan Ogun

60 kg - Furkan Öden

77 kg - Alkan Akar

130 kg - Üzeyir Ayberk Bostan

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır