SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon oldu

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası’nda U20 Grekoromen Güreş Milli Takımımız şampiyon oldu.

Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası’nda ay-yıldızlılar, ortaya koyduğu performansla 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de yerinde takip ederek derece elde eden sporculara kupalarını takdim etti.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR AÇIKLANDI!

Turnuvada madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın
72 kg - Salih Yusuf Yazıcı
97 kg - Emir Ömer Bozbağ

Gümüş
67 kg - Ömer Altaş

Bronz
55 kg - Denizhan Ogun
60 kg - Furkan Öden
77 kg - Alkan Akar
130 kg - Üzeyir Ayberk Bostan

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Güreş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.