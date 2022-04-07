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  4. U23 Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kampa girdi

U23 Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Yalova'da kampa girdi

07.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da eylül ayında yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak 12 kişilik kadronun şekilleneceği kampa, 20 sporcu katılıyor

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Basketbol Takımı, Tayland'ın Phuket kentinde 8-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Yalova'da kampa girdi.

Milli takım başantrenörü Ayhan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'den sonraki ikinci kamp sürecinde 90. Yıl Spor Salonu'nda 20 sporcuyla antrenmanlara devam ettiklerini söyledi.

Kampta seçecekleri sporcularla şampiyonaya gideceklerini belirten Şahin, "Rakiplerimiz güçlü ama bizim hedefimiz kürsü. Sporcularımız da bunun bilincinde. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi planlıyoruz." dedi.

Takımın daha önce Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olduğunu hatırlatan Şahin, "Başarılı ve kendini kanıtlamış bir takım ama o jenerasyondan yaşı uymayan sporcularımız mevcut. Biz onların yerini doldurmaya çalışıyoruz. Kadromuzu ona göre şekillendireceğiz. Şampiyonaya kadar 16 sporcuyla hazırlanacağız. 12 kişiyle gideceğimiz şampiyonaya bu doğrultuda devam ediyoruz. Güçlü bir takımız. Hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

- Taşoğlu: "Elimden gelen her şeyi yapacağım"

Basketbolculardan Bilal Mert Taşoğlu, Dünya Şampiyonası kadrosuna girmek ve orada başarılı bir performans sergilemek istediğini dile getirdi.

Bu kamp sürecini de iyi geçirip turnuvada oynamak istediğini anlatan Taşoğlu, "Dünya Şampiyonası'nda olmak anlatılamayacak bir şey. Oraya gidip, bu duyguyu yaşamak istiyorum. Milli formayla Türk bayrağını dalgalandırmak en büyük hayalim. Bunun içinde elimden gelen her şeyi yapacağım." açıklamasını yaptı.

Avrupa dördüncüsü olan takımda yer alan Hasan Efetürk ise uluslararası organizasyonlarda kendilerini ispatladıklarını aktararak, "Allah'ın izniyle Türkiye'ye dünya kupasını getireceğimize inanıyoruz. Heyecanımız var. Takımımız yeni bir jenerasyon. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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