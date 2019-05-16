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Ubisoft’tan üç yeni oyun duyurusu yolda

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 16.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Ubisoft’un günümüze kadar oyun dünyasına kattığı birçok isim var. Gerek seri olarak, gerekse sadece eğlence amaçlı tek etiketle öne çıkan firma, E3 2019’da beklentileri bir hayli yükseltti.

Ubisoft’tan üç yeni oyun duyurusu yolda

The Division 2’nin yeni raid’ini beklerken diğer yandan Rainbow Six Siege için yeni sezon duyurusu yapıldı. Yeni operatörümüz Nokk, gizliliği ve hızıyla dikkat çekiyor. Hatta onu, doğru zamanda ortaya çıkmayı başaran bir hayalet gibi düşünebiliriz. 

Bütün bu sürprizlerin yanında firma, Ocak ve Mart 2020 yılında üç sürprizin geleceğini açıkladı. Yakın zamanda Splinter Cell’in yeni oyununun görülmeyeceği söyleniyordu. Yeni üç oyunun gelmesi konusunda yapılan duyurunun ardından eski dost Sam Fisher’a tekrar merhaba deme ihtimalimiz var. Ancak henüz üç oyunun ne olduğu veya türleri hakkında hiçbir detay bilinmiyor. Yakın zamanda E3 2019’un gerçekleşeceğini biliyoruz. Beklentimiz E3 2019’da sürprizlere az da olsa yer verilmesi.

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Anahtar Kelimeler:
Ubisoft Rainbow Six: Siege oyun

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