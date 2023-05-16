Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu, neden yok? Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölüm ne zaman? 16 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizi severlerin gündeminde yer aldı. Ekranların sevilen dizisi Üç Kız Kardeş, her salı akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Kanalın 16 Mayıs Salı gününe ait yayın akışında Üç Kız Kardeş'in yer almadığı fark edildi. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi neden yayınlanmıyor? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 16 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı...

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEDEN YOK?

Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi salı günleri yayınlanmakta. 16 Mayıs 2023 salı akşamı Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yayın saatinde Cumhurbaşkanı Özel Yayını yayınlanacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin 16 Mayıs 2023 Salı tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Cumhurbaşkanı Özel Yayını yayınlanmakta.

Üç Kız Kardeş 50. bölümünün 23 Mayıs Salı günü yayınlanması bekleniyor.

16 MAYIS 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Cumhurbaşkanı Özel Yayını

00:15 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Kuzey Güney

04:45 Kavak Yeller



