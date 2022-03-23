MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Üç Kız Kardeş dizisi 5. bölüm İZLE! Üç Kız Kardeş 5. bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm izle...

Üç Kız Kardeş dizisi 5. bölüm İZLE! Üç Kız Kardeş 5. bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm izle...

23.03.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri oldu. Dizi yayınlanan ilk bölümü ile belli bir izleyici kitlesine ulaştı. Üç Kız Kardeş yeni bölümleri ile her Salı ekranlara geliyor. Geçtiğimiz gün Üç Kız Kardeş'in 5. bölümü yayınlandı. Diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Üç Kız Kardeş 5. bölüm izle ya da son bölüm izle şeklinde araştırmalara başladı. İşte Üç Kız Kardeş 5. bölüm!

Üç Kız Kardeş dizisi 5. bölüm İZLE! Üç Kız Kardeş 5. bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm izle...

Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş her hafta yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. Başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan ve Özgü Kaya yer alıyor. Sevilen dizisinin en son 5. bölümü yayınlandı. Dram türünde olan Üç Kız Kardeş yayınlanan her bölümü ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Üç Kız Kardeş'in son bölümünü izleyemeyenler için dizinin 5. bölümüne dair bazı bilgiler verelim. Üç Kız Kardeş 5. bölüme dair merak edilenler!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 5. BÖLÜMDE NE OLDU?

Üç Kız Kardeş dizisinin 5. bölümü geçtiğimiz akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde; Türkan, Somer’in boşanma istediğini kabul etmez. Somer bu beklemediği tepki karşısında Türkan’a kızar. Türkan ise Somer’in bu öfkesi ve sessizliği karşısında bir karar vermek zorunda olduğunu hisseder. Ancak son olanlardan sonra anlar ki onun için bütün yollar çıkmaz sokağa çıkar.

Nesrin Hanım ise, Türkan’ın Somer ile ayrılığına Rüçhan Hanım ile yaptığı iş birliği sayesinde engel olduğunu ve her şeyin tatlıya bağlandığını düşünür. Sadık ise Fatih’in tehditleri karşısında zor duruma düşer. Bunu Nesrin ile paylaşmak istese de paylaşamaz ve bu işin üstesinden kendisi gelmeye çalışır. Rüçhan, Türkan’a yaptığı baskıyla Somer’den boşanmamasını, imzayı atmamasını sağlamayı başarır. Ancak bu durum da onu rahatlatmaya yetmez. Çünkü Mine’nin Somer’i kendisine bağlayacak çocuk kozu olduğunu öğrenir. Rüçhan Hanım bunun önüne geçmek için planlar yapar. Yaptığı bu plan sonrasında Mine, Somer'e öfkelenmediği kadar öfkelenir. Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Ancak bu yaptığı Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır. Türkan, Somer’in ona karşı sevgisizliği karşısında umudunu kaybetmez. Onu sevmesini sağlayacak başka bir yol bulur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güldür Güldür Show'a flaş transfer! Güldür Güldür Show'a flaş transfer!
Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olayDüğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay
TV8'den kovulmuştu! Acun Ilıcalı'ya olay göndermeTV8'den kovulmuştu! Acun Ilıcalı'ya olay gönderme
Anahtar Kelimeler:
Kanal D
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı şaşkına çevirdi

‘Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy tutuklandı! Ceyda Ersoy’un paylaşımı şaşkına çevirdi

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Meteorolojiden 22 il için uyarı! Kuvvetli olacak...

Meteorolojiden 22 il için uyarı! Kuvvetli olacak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.