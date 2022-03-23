Üç Kız Kardeş dizisi 5. bölüm İZLE! Üç Kız Kardeş 5. bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm izle...

Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş her hafta yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. Başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan ve Özgü Kaya yer alıyor. Sevilen dizisinin en son 5. bölümü yayınlandı. Dram türünde olan Üç Kız Kardeş yayınlanan her bölümü ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Üç Kız Kardeş'in son bölümünü izleyemeyenler için dizinin 5. bölümüne dair bazı bilgiler verelim. Üç Kız Kardeş 5. bölüme dair merak edilenler!

ÜÇ KIZ KARDEŞ 5. BÖLÜMDE NE OLDU?

Üç Kız Kardeş dizisinin 5. bölümü geçtiğimiz akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde; Türkan, Somer’in boşanma istediğini kabul etmez. Somer bu beklemediği tepki karşısında Türkan’a kızar. Türkan ise Somer’in bu öfkesi ve sessizliği karşısında bir karar vermek zorunda olduğunu hisseder. Ancak son olanlardan sonra anlar ki onun için bütün yollar çıkmaz sokağa çıkar.

Nesrin Hanım ise, Türkan’ın Somer ile ayrılığına Rüçhan Hanım ile yaptığı iş birliği sayesinde engel olduğunu ve her şeyin tatlıya bağlandığını düşünür. Sadık ise Fatih’in tehditleri karşısında zor duruma düşer. Bunu Nesrin ile paylaşmak istese de paylaşamaz ve bu işin üstesinden kendisi gelmeye çalışır. Rüçhan, Türkan’a yaptığı baskıyla Somer’den boşanmamasını, imzayı atmamasını sağlamayı başarır. Ancak bu durum da onu rahatlatmaya yetmez. Çünkü Mine’nin Somer’i kendisine bağlayacak çocuk kozu olduğunu öğrenir. Rüçhan Hanım bunun önüne geçmek için planlar yapar. Yaptığı bu plan sonrasında Mine, Somer'e öfkelenmediği kadar öfkelenir. Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Ancak bu yaptığı Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır. Türkan, Somer’in ona karşı sevgisizliği karşısında umudunu kaybetmez. Onu sevmesini sağlayacak başka bir yol bulur.

