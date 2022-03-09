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Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisini gören inanamadı! Kendisinden 13 yaş büyük oyuncu çıktı

09.03.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciden tam puan aldı. Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan'ın eşi Somer'e hayat veren yakışıklı oyuncu Berker Güven hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisini gören inanamadı! Kendisinden 13 yaş büyük oyuncu çıktı

Başrollerini Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan ve İclal Aydın'ın paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi, salı akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş'te canlandırdığı Somer karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Berker Güven'in sevgilisi bakın kim çıktı...

1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen Berker Güven, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü okudu.

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisini gören şaşıp kaldı! Kendisinden 13 yaş büyük oyuncu çıktı

2016-2018 yılları arasında yer aldığı Vatanım Sensin dizisiyle ekran macerasına adım atan genç oyuncu, 2017 yılında yayınlanan Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı.

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisini gören şaşıp kaldı! Kendisinden 13 yaş büyük oyuncu çıktı

Bahar Şahin, Ozan Dolunay ve Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı Zalim İstanbul dizisinde 'Nedim' karakterine hayat veren Berker Güven, dizide engelli bir genci canlandırıyordu.

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisini gören şaşıp kaldı! Kendisinden 13 yaş büyük oyuncu çıktı

Sonrasında Alev Alev dizisinde rol alan Berker Güven, şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisini gören şaşıp kaldı! Kendisinden 13 yaş büyük oyuncu çıktı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Berker Güven'in sevgilisini görenler şaşıp kaldı.

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisini gören şaşıp kaldı! Kendisinden 13 yaş büyük oyuncu çıktı

Berker Güven, kendisinden 13 yaş büyük oyuncu Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor.

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisini gören şaşıp kaldı! Kendisinden 13 yaş büyük oyuncu çıktı

Berker Güven, Antalya Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen sevgilisi Nihal Yalçın'a ''Tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum'' sözleriyle seslenmişti.

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisini gören şaşıp kaldı! Kendisinden 13 yaş büyük oyuncu çıktı

Nihal Yalçın, şimdilerde SHOW TV'nin iddialı dizisi Oğlum'da Melike Özyürek karakterine hayat veriyor.

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisini gören şaşıp kaldı! Kendisinden 13 yaş büyük oyuncu çıktı

Oğlum dizisinin kadrosunda Serhat Teoman, Canan Ergüder, Nazan Kesal gibi isimler yer alıyor.

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisini gören şaşıp kaldı! Kendisinden 13 yaş büyük oyuncu çıktı


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