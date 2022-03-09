Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisini gören inanamadı! Kendisinden 13 yaş büyük oyuncu çıktı

Başrollerini Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan ve İclal Aydın'ın paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi, salı akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Üç Kız Kardeş'te canlandırdığı Somer karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Berker Güven'in sevgilisi bakın kim çıktı...

1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen Berker Güven, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü okudu.

2016-2018 yılları arasında yer aldığı Vatanım Sensin dizisiyle ekran macerasına adım atan genç oyuncu, 2017 yılında yayınlanan Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı.

Bahar Şahin, Ozan Dolunay ve Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı Zalim İstanbul dizisinde 'Nedim' karakterine hayat veren Berker Güven, dizide engelli bir genci canlandırıyordu.

Sonrasında Alev Alev dizisinde rol alan Berker Güven, şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Berker Güven'in sevgilisini görenler şaşıp kaldı.

Berker Güven, kendisinden 13 yaş büyük oyuncu Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor.

Berker Güven, Antalya Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen sevgilisi Nihal Yalçın'a ''Tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum'' sözleriyle seslenmişti.

Nihal Yalçın, şimdilerde SHOW TV'nin iddialı dizisi Oğlum'da Melike Özyürek karakterine hayat veriyor.

Oğlum dizisinin kadrosunda Serhat Teoman, Canan Ergüder, Nazan Kesal gibi isimler yer alıyor.



