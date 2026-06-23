Ronaldo'dan Messi'ye tarihi yanıt! Dünya o anı paylaşıyor

2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Portekiz'de sahneye Cristiano Ronaldo çıktı. Tecrübeli yıldız, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ayrıca Ronaldo 39. dakikada bir kez daha sahneye çıkarken durumu 3-0'a getirdi.

DÜNYA TARİHİNDE İLK VE TEK

Ronaldo'nun Özbekistan karşısında kaydettiği gol, kariyerinin en özel anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Portekizli yıldız, bu gollerle Dünya Kupası tarihinde altı farklı turnuvada gol atan ilk ve tek futbolcu olmayı başardı. Ayrıca bu gol, Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golü olarak da kayıtlara geçti.

İLK ŞUTUNDA GOLÜ BULDU

Turnuvadaki ilk maçta Demokratik Kongo karşısında üç şut çekmesine rağmen gol sevinci yaşayamayan Ronaldo, Özbekistan karşısında ise çok daha etkili bir başlangıç yaptı. Yıldız futbolcu, maçtaki ilk şutunda ağları sarsarak gol hasretine son verdi.

PORTEKİZ'İN EN GOLCÜSÜ

Yıldız oyuncu attığı bu gollerle Portekiz tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.

MESSI'YE CEVAP NİTELİĞİNDE

Öte yandan Dünya Kupası'na müthiş bir başlangıç yapan Messi, Arjantin forması ile ilk maçında hat-trick yaparken ikinci maçında da 2 gol kaydederek 2 maçta 5 gol atmayı başarmıştı. Ronaldo attığı bu golle 6 farklı dünya kupasında gol atarak Messi'yi geride bırakmış oldu.

DÜNYA KUPALARINDA 10. GOLÜNE ULAŞTI

Özbekistan ağlarına gönderdiği gollerle Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 10'a yükselten Ronaldo, turnuva tarihindeki önemli golcüler arasında yerini daha da sağlamlaştırdı. Portekizli oyuncu aynı zamanda milli takım formasıyla attığı gol sayısını 145'e çıkardı.

975'NCİ GOLÜNÜ KAYDETTİ

41 yaşındaki yıldız futbolcu, Özbekistan karşısındaki golüyle profesyonel kariyerindeki 975. golüne ulaştı. Dünya futbol tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Ronaldo, kariyerine yeni rekorlar eklemeye devam ediyor.

BİR REKOR DAHA

Ronaldo ayrıca attığı gollerle Dünya Kupası tarihinde bir maçta 2 gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti.

Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı isim ise Kamerun efsanesi Roger Milla. Milla, 42 yaş 39 günlükken attığı golle Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olarak zirvede yer alıyor. Ronaldo ise 41 yaşında bu başarıya ulaşarak adını ikinci sıraya yazdırdı.