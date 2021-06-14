Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Çukur dizinin ekranlara veda etmesinin ardından Ay Yapım’dan “Üç Kuruş” isimli yeni bir dizi haberi geldi. Ekranlarda oldukça başarılı işlere imza atan Ay Yapım, pek çok başarılı ismin de yer alacağı Üç kuruş isimli dizi için hazırlıklara başladı. İzleyiciler şimdiden Üç Kuruş dizisi oyuncuları kimler, konusu ne gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak?

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur dizisinin final yapmasıyla ekranlarda oluşan boşluğu doldurması beklenen Üç Kuruş dizisinin konusu itibariyle yine İçerde ve Çukur’a benzeyeceği konuşuluyor. Oyuncular henüz netlik kazanmazken, özellikle sosyal medyada aktarılan haberlerde Üç Kuruş dizisinin kadrosunda Aras Bulut İynemli’nin de yer alacağı söylentileri bulunuyordu. Üç Kuruş dizisinin ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi henüz bulunmuyor. Fakat merakla beklenen dizinin, yeni sezonda başlaması yani Eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sinan Öztürk dizinin yönetmenliğini üstlenirken, senaryosunu Gökhan Horzum, Toprak Karaoğlu ve Savaş Korkmaz üçlüsü kaleme alıyor. Aksiyon ve dram türünde olacak olan Üç Kuruş dizisinin Eylül 2021’de ekranlarda yayınlanması bekleniyor. Dizide aksiyon sahnelerinin ağırlıkta olacağı düşünülüyor.