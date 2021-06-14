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Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

14.06.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen yapımı Çukur’un ekranlara veda etmesinin sonrasında Ay Yapım’dan “Üç Kuruş” isimli yeni bir dizi haberi geldi. Son dönemlerde ekranlarda çok başarılı işlere imza atmış olan Ay Yapım, pek çok başarılı ismin de yer alacağı Üç kuruş isimli dizi için hazırlıklara başlamış durumda. Peki Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yanıtı...

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Çukur dizinin ekranlara veda etmesinin ardından Ay Yapım’dan “Üç Kuruş” isimli yeni bir dizi haberi geldi. Ekranlarda oldukça başarılı işlere imza atan Ay Yapım, pek çok başarılı ismin de yer alacağı Üç kuruş isimli dizi için hazırlıklara başladı. İzleyiciler şimdiden Üç Kuruş dizisi oyuncuları kimler, konusu ne gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak?

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur dizisinin final yapmasıyla ekranlarda oluşan boşluğu doldurması beklenen Üç Kuruş dizisinin konusu itibariyle yine İçerde ve Çukur’a benzeyeceği konuşuluyor. Oyuncular henüz netlik kazanmazken, özellikle sosyal medyada aktarılan haberlerde Üç Kuruş dizisinin kadrosunda Aras Bulut İynemli’nin de yer alacağı söylentileri bulunuyordu. Üç Kuruş dizisinin ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi henüz bulunmuyor. Fakat merakla beklenen dizinin, yeni sezonda başlaması yani Eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sinan Öztürk dizinin yönetmenliğini üstlenirken, senaryosunu Gökhan Horzum, Toprak Karaoğlu ve Savaş Korkmaz üçlüsü kaleme alıyor. Aksiyon ve dram türünde olacak olan Üç Kuruş dizisinin Eylül 2021’de ekranlarda yayınlanması bekleniyor. Dizide aksiyon sahnelerinin ağırlıkta olacağı düşünülüyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

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Üç Kuruş dizisinin başrollerinde üç erkek oyuncunun yer alacağı düşünülüyor. Önceki hafta, geçmiş günlerde final yapan Mucize Doktor dizisinde Doktor Ali Vefa’yı canlandıran Taner Ölmez'e teklif götürüldüğü iddia edilmişti fakat sevilen oyuncu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın paylaştığı habere göre ise Taner Ölmez'le görüşülen dizinin başrolü için Uraz Kaygılaroğlu ile anlaşıldı. Üç Kuruş dizisinde Aras Bulut İynemli’nin de olup olmayacağı ise hala merak ediliyor.

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Sinan Öztürk dizinin yönetmenliğini üstlenirken, senaryosunu Gökhan Horzum, Toprak Karaoğlu ve Savaş Korkmaz üçlüsü kaleme alıyor. Aksiyon ve dram türünde olacak olan Üç Kuruş dizisinin Eylül 2021’de ekranlarda yayınlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Taner Ölmez
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