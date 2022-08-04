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Üç üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

04.08.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesinde Yönetim Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesinde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeditepe Üniversitesindeki Ticari Bilimler Fakültesi ise kapatıldı.

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin adı, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

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