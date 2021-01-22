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Uçak: “Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalıdır”

22.01.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Uçak: “Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalıdır”

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi, salgın nedeniyle büyük oranda uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle objektif bir ölçme-değerlendirme yapma, başarı notu takdir etmenin mümkün olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.Uçak yaptığı açıklamada, “Okullar öğrencisiz, öğretmenlerimiz sınıflarından uzakta, kendileri açısından meşakkatli bir eğitim-öğretim sürecini geride bıraktılar.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi, salgın nedeniyle büyük oranda uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle objektif bir ölçme-değerlendirme yapma, başarı notu takdir etmenin mümkün olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.
Uçak yaptığı açıklamada, “Okullar öğrencisiz, öğretmenlerimiz sınıflarından uzakta, kendileri açısından meşakkatli bir eğitim-öğretim sürecini geride bıraktılar. Yüz yüze eğitime ara verilmesi gibi, salgınla mücadele konusunda alınması zorunlu ve kaçınılmaz kararlar, eğitim-öğretimin her aşamasında ne yazık ki telafisi zor zararlar vermiştir, hâlâ da vermeye devam etmektedir. Bu süreçte oluşan öğrenme kayıplarının telafisi, yüz yüze eğitime geçilebilmesi için normalleşme gerekli ve zorunludur. Salgın sürecinde eğitim yönetiminde kararlar zamanında alınmalı, süreç içerisinde alınan farklı kararlar eğitim çalışanlarını belirsizlik içerisinde ve zor durumda bırakmamalıdır. İkinci dönem bu tür kararsızlıklara ve çelişkilere düşülmemelidir. Bakanlığın eğitim paydaşlarıyla istişare hâlinde olması, merkez ve taşra teşkilatları arasında güçlü koordinasyon kurması zorunludur. Salgın süreci özellikle eğitimde fırsat eşitliği konusunda eğitim sistemimizdeki sorunları daha görünür kılmıştır. Sosyo-ekonomik özelliklerin uzaktan eğitime erişim imkânlarına etkisi göz önüne alındığında yüz yüz eğitimin ertelenmesinin daha fazla mümkün olmadığı ortadadır. Önümüzdeki günlerde Bakanlığın ana odak noktası, uzaktan eğitim sürecinde oluşan öğrenme kayıplarının giderilmesi olmalıdır. Bu amaçla öğrenme kayıpları tespit edilmeli, okulların kapasitesi güçlendirilmeli, öğrenciler yönlendirilmeli, öğretmenler desteklenmelidir. 25 Ocak tarihi itibarıyla Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yüz yüze eğitime başlanacak olması kararı yerinde ve doğrudur. Ancak, bu kararın okul yönetimlerine ve öğretmenlere yeterli hazırlık imkânı bırakılmadan alınmış olması eğitim çalışanlarını zor durumda bırakmıştır. Bakanlık 15 Şubat tarihi itibariyle eğitimin her alanında yüz yüze eğitimi başlatma iradesini ortaya koymuş bulunduğundan devam eden salgın süreci gözetilerek tatil döneminde bazı ivedi adımların atılması zorunludur. Yüz yüze eğitime hazır hâle getirilmesi ekseninde okullara bütçe/ödenek tahsisi yapılmalı. Salgın sürecinde ortaya çıkan özlük hakları kayıplarını telafi edecek, yüz yüze eğitime ara verilmesi hallerine ilişkin toplu sözleşme hükmünü eksiksiz hayata geçirecek somut düzenlemeler yapılmalıdır. Salgın süreci eğitim sistemi içindeki tüm paydaşlarla işbirliğine dayalı etkin bir iletişimin önemini ortaya koymuştur” dedi.

Uçak: “Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık dönemi olmalıdır”

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