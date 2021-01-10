YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Uçak’tan ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Uçak’tan ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

10.01.2021 13:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uçak’tan ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sunan basın çalışanlarına her yıl siyaseten verilen mesajların bir gün sonra unutulmadığı, sahada çalışan gazetecilerin yaşam şartlarının iyileştirildiği bir gelecek temennisinde bulundu.Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak yaptığı yazılı açıklamada, “İnsanları doğru bilgi ve güvenilir haberle buluşturmak için muhabirinden fotoğrafçısına ve editörüne; zor şartlarda gösterdikleri çabayla demokratik hak ve özgürlükler alanının daha da genişlemesine, güçlenmesine hizmet eden gazeteciler her türlü takdir ve teşekkürü hak etmektedir.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sunan basın çalışanlarına her yıl siyaseten verilen mesajların bir gün sonra unutulmadığı, sahada çalışan gazetecilerin yaşam şartlarının iyileştirildiği bir gelecek temennisinde bulundu.
Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Uçak yaptığı yazılı açıklamada, “İnsanları doğru bilgi ve güvenilir haberle buluşturmak için muhabirinden fotoğrafçısına ve editörüne; zor şartlarda gösterdikleri çabayla demokratik hak ve özgürlükler alanının daha da genişlemesine, güçlenmesine hizmet eden gazeteciler her türlü takdir ve teşekkürü hak etmektedir. Yorucu bir tempoyla toplumsal olaylardan afetlere, terörden savaş alanına kadar zor, tehlikeli anlarda ve yerlerde, üstelik zamanla yarışarak, gelişmeleri haberleştirerek bizlere servis eden gazeteciler kamuoyu açısından çok önemli bir görevi ifa etmektedir. Birçok basın emekçisi, haber peşinde koşarken pek çok tehlike atlatmakta, yaralanmakta, hatta canından olmaktadır. İnsan hakları ve hürriyetinin kullanımı açısından basın hürriyeti önem taşımaktadır. Düşünce, inanç, kanaat ve ifade özgürlüğü ancak basın hürriyetiyle mümkün olabilir. Gerçeklerin haber olmadığı yerlerde insanlar doğrudan mahrum, yalana mahkûm olurlar. Bugün, birçok konuda bazı yayın organlarında sağlıklı haberlerin çıkmamasının sebebi, kasıtlı haber anlayışıyla zihinlerin perdelenmesidir. Bu nedenle, bütün medya mensupları yalnızca olanın olduğu gibi anlaşılmasına ve aktarılmasına aracılık etmelidir. Dünyanın birçok yerinde basın emekçileri, başta sosyal güvence imkânları olmak üzere, güvenli, sağlıklı çalışma imkânından yoksundur. Aldıkları ücret, insanca yaşama şartlarını sağlamada yetersizdir. Her 10 Ocak’ta siyaseten veya iyi dileklerle gazetecilerin daha insani hak ve çalışma şartlarına sahip olmaları yönündeki yapılan açıklamalar, genellikle güzel bir temenni olarak kalmakta, sorunlar ertelenmektedir. Eğitim Bir-Sen olarak, daha geniş yasal haklara sahip olmaları dileği ile mesai kavramı olmaksızın gece gündüz demeden ter akıtan basın emekçilerinin ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, bugünün çalışma şartlarının iyileştirilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

Muğla Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:19
İkindi
15:53
Akşam
18:14
Yatsı
19:35

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Başak Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Nalbantoğlu Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Öngen Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Fethiye'de siparişle kırlardan toplanan dağ çileği ilgi görüyor

Fethiye'de siparişle kırlardan toplanan dağ çileği ilgi görüyor

Fethiye'de siparişle kırlardan toplanan dağ çileği ilgi görüyor

Fethiye'de siparişle kırlardan toplanan dağ çileği ilgi görüyor

Şefika ninenin "öğrenmenin yaşı yoktur" dedirten azmi

Şefika ninenin "öğrenmenin yaşı yoktur" dedirten azmi

Marmaris’te denetimler devam ediyor

Marmaris’te denetimler devam ediyor

Bodrum sahili çocuklara kaldı

Bodrum sahili çocuklara kaldı

Bülent Kaya; “2021 yaz sezonundan umutlu”

Bülent Kaya; “2021 yaz sezonundan umutlu”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.