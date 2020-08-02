Uçmakdere bayramda "adrenalin tutkunları"nı ağırlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, denizin ve yeşilin bir arada olduğu doğal güzellikleri ve yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen İstanbul ve Trakya'daki ekstrem spor tutkunlarını ağırlıyor.

Uçmakdere, ziyaretçilere yamaç paraşütüyle adrenalin yüklü anlar yaşatırken, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde görsel bir şölen sunuyor. Farklı pistlerden yamaç paraşütleri ile havalanan, adrenalin tutkunları, Marmara Denizi'nin eşsiz manzarasını izleme fırsatı buluyor. Pilotların gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleri de 650 metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) Başkanı Sadri Özel, AA muhabirine, bölgenin uzun yıllardır adrenalin tutkunlarının adresi haline geldiğini söyledi.

Diğer bayramlara göre salgın nedeniyle bu bayramın daha sakin geçtiğini ifade eden Özel, "Yine de yaşanan yoğunluk güzel. Uçuş içinde bu bayram hava çok müsaitti. Arefe gününden itibaren uçuşlarımıza devam ediyoruz. Bayram boyunca uçuşlara devam edeceğiz. Gün boyunca deneyimli pilotlarımız uçuş yaptırıyor. Tatil için veya günü birlik gezmeye gelenler uçuş yaparak keyifli anlar yaşıyor." dedi.