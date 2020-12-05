Uçmayı seven 30 yıllık hekim helikopter ambulansındaki görevinden kopamıyor

Çocukluğundan bu yana uçmaya karşı özel ilgisi bulunan Erol'un hayalini ise helikopter ambulans süslüyordu. Erol, ambulans helikoptere ilk kez 1999 depreminde bindi. Enkazdan çıkarılan yaralıları askeri ve polis helikopterleriyle hastanelere nakleden sağlık ekibinde yer alan Erol, daha sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde hava ambulansı hizmetinin başlaması için kurulan komisyonlarda yönetici olarak görev aldı.

- "Adrenalini sevdiğim için gökyüzünde çok mutluyum"

Rüştü Okan Erol, AA muhabirine, ailesinin yönlendirmesiyle doktor olmaya karar verdiğini, zaman içinde yaşamlar kurtardıkça mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Meslek yaşamında hastane ve sağlık ocaklarındaki görevinin kendisine durağan geldiğini belirten Erol, "Hep hareketli olmayı sevdim. 112 Acil Sağlık ekibine katıldığımda olay yerine giderken yaşadığınız heyecan, hastaya müdahale etmenizin ardından olumlu sonuçları hemen görmem, bana meslek hayatım boyunca hep keyif verdi. Onun için bir türlü 112'de yaptığım doktorluk mesleğinden kopamadım." dedi.

Küçüklüğünden bu yana havacılığa meraklı olduğunu dile getiren Erol, ilk kez 21 yıl önce helikopter ambulansta görev yaptığını vurguladı.

Helikopterde yaşadığı heyecan sonrası meslek hayatını havada sürdürmeye karar verdiğini anlatan, Erol, şöyle devam etti:

"Yerin binlerce metre üstünde hayat kurtarırken kendimi özgür hissediyorum. Uçmanın ne kadar keyifli bir iş olduğunu havada çalıştıkça daha da anladım. 54 yaşında olmama rağmen uçak ve helikopter ambulanslarda hala keyifle çalışıyorum. Havada düşündüğünüz tek bir şey var. O da size emanet edilen hastayı sağ salim bir şekilde belirlenen hastaneye ulaştırmak. Ben havada müdahale ettiğim hastaların sağlığına kavuştuğunu öğrenince ya da bizi ziyarete geldiklerinde çok mutlu oluyorum. Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 50 farklı ülkeden Türkiye'ye getirilen hastaları taşıma operasyonunda görev aldım. Ailem ve yakım çevrem 'Artık yerde de birtakım işler yap emekli ol.' diyorlar ama ben adrenalini sevdiğim için gökyüzünde çok mutluyum. Vücudun el verdiği sürece, kendim yeter deyinceye kadar bu işi yapmaya devam edeceğim. "