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Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri MEB'e kadro dilekçesi verdi

02.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri MEB'e kadro dilekçesi verdi

Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığından kadro talebinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen üyeler, Bakanlığa giderek kadro talebini içeren dilekçelerini sundu.

Daha sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Platform Başkanı Levent Atasoy, 5-10 yıl hizmet yapan ücretli öğretmenlerin liyakat usulüyle kadroya alınmasını istediklerini belirtti.

Asgari ücret tutarının altında ve sigortasız çalışan öğretmenlerin beklentilerinin karşılanması gerektiğini vurgulayan Atasoy, "Artık biz ücretli öğretmen olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz, gerçekten de mağduruz. Bir öğretmen asgari ücretin altında çalışmasın. Şu an emekliliğimizin güvencesi bile yok." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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