YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Üçü polis 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya Midyatlıların tepkisi dinmedi

Üçü polis 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya Midyatlıların tepkisi dinmedi

08.06.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlardan Barış Erdem: - "Allah bize bir daha bize böyle bir şeyi yaşatmasın. Bütün terör örgütlerini lanetliyorum. İnşallah böyle bir şeyi bir daha yaşamayız" - Asya Güler: - "Terörü lanetliyoruz, kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bölgemizde terör örgütlerinin varlıklarını istemiyoruz"

MARDİN (AA) - SELAHATTİN EROL - Mardin'in Midyat ilçesinde vatandaşlar, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı hafızalarından silmedi.

Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına 8 Haziran 2016'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, biri hamile 2'si kadın 3 polisin şehit düştüğü, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı terör saldırısına vatandaşlar tepki gösterdi.

Yaklaşık 500 kişinin etkilendiği, çok sayıda işletme, ev ve aracın zarar gördüğü saldırının izlerini hafızalarından silemeyen Midyatlılar, bu acıyı yaşatan terör örgütü PKK'ya tepkisini sürdürüyor.

Vatandaşlardan Barış Erdem, AA muhabirine, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırısı sırasında, noterde işlem yaptığını söyledi.

Patlama sırasında camların kırıldığını, şarapnel parçalarının kendisine isabet etmesi sonucu yaralandığını, aracında büyük hasar oluştuğunu kaydeden Erdem, saldırısının etkisinden aylarca kurtulamadığını belirtti.

Erdem, şöyle konuştu:

"Allah bize bir daha bize böyle bir şeyi yaşatmasın. Bütün terör örgütlerini lanetliyorum. İnşallah böyle bir şeyi bir daha yaşamayız. Patlamada vefat eden polis ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu olayı unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Vatandaşlardan Atahan Bedir ise patlama esnasında evde olduğunu, patlamanın etkisiyle dışarı çıktığını anlattı.

Bedir, "Kıyamet kopuyor zannettim. Allah o anı kimseye yaşatmasın. O anı unutamıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

- "Terörü lanetliyoruz"

Asya Güler de 6 yıl önce düzenlenen saldırının herkeste derin bir acı ve iz bıraktığını söyledi.

Saldırının acısını halen yaşadıklarını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Hain terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırıdan vatandaş olarak etkilendik, üzüldük. Terörü lanetliyoruz, kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bölgemizde terör örgütlerinin varlıklarını istemiyoruz. Hakkımızı kesinlikle helal etmiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldüNusaybin'de ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt hayatını kaybettiErzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt hayatını kaybetti
sahibinden.com Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Burcu Batı getirildisahibinden.com Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Burcu Batı getirildi
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 8 Haziran Çarşamba

İmsak
03:04
Sabah
04:49
Öğle
12:21
İkindi
16:13
Akşam
19:43
Yatsı
21:20
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

Her duyduğunuza inanmayın! Günlük burç yorumları

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.