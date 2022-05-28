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Ucuz telefon satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

28.05.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklanan kadın şüphelinin "saadet zinciri ya da ponzi oyunu" benzeri yapıyla 7 kişiyi yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırdığı iddia edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ucuz cep telefonu satışından kar payı dağıtma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, cep telefonu ticareti bahane edilerek "saadet zinciri veya ponzi oyunu" yapısıyla dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, şüpheli Emel D'nin (34) insanları ucuz telefon temin ettiğine inandırıp üyelerden aldığı paraların bir bölümünü kar payı olarak dağıttığı ancak sisteme yeni katılımcılar eklenmediği için son dönemde bunu yapamadığı belirlendi.

Yüksek kar getirisi vaadiyle 7 kişiyi yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırdığı ve bu paranın 1 milyon lirasını sadece bir mağdurdan elde ettiği öne sürülen Emel D. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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dolandırıcılık

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