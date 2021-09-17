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  4. Ucuz telefon vaadiyle internet dolandırıcılığı yapan 4 kişi yakalandı

Ucuz telefon vaadiyle internet dolandırıcılığı yapan 4 kişi yakalandı

17.09.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin, e-ticaret sitesinde piyasanın yarı fiyatına cep telefonu satış ilanı vererek 34 kişiyi 1 milyon 227 bin lira dolandırdıkları belirlendi

Adana ve Düzce'de düzenlenen operasyonda, 34 kişiyi 1 milyon 227 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 1'i kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir e-ticaret sitesinde piyasanın yarı fiyatına cep telefonu satışı ilanı görüp almak isterken dolandırılan vatandaşın ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Mağdurun para yatırdığı hesabın sahibini gözaltına alan ekipler, bu kişinin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarla bir şebekenin, E.D. isimli hemşirenin ismini kullanıp kendilerini doktor olarak tanıtarak ilan verdiği ve telefon siparişi vermek için kendileriyle iletişime geçen kişilerde güven kazanıp kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirdikten sonra mobil bankacılık üzerinden adlarına yeni hesaplar oluşturduğu bilgisine ulaştı.

Şebeke üyelerinin, telefon almak için ödeme yapmak isteyen vatandaşların birbirlerinin hesabına para yatırmasını sağlayarak ve adlarına kredi çekerek 24 ilde 34 kişiyi 1 milyon 227 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler, QR kod kullanarak ATM'lerden paraları çeken kişileri araştırdığında, Düzce'de yaşayan Habibe C. (30), eşi Atilla C. (34) ile kardeşleri Latif T. (28) ve Hicret T'nin (37) izine ulaştı.

Kente giden ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıların tamamını yakaladı. Şüphelilerin adreslerindeki 6 cep telefonu, 6 SIM kart ve 8 bin 480 liraya el konuldu.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerden Habibe C'nin hesabından son 3 ayda 3 milyon 100 bin liralık işlem yapıldığı belirlendi.

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dolandırıcılık Adana Düzce

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