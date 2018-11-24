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Udinese 1 - 0 Roma

İTALYA HABERLERİ  | 24.11.2018 19:36 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Udinese sahasında Roma'yı 1-0 yendi. Udinese'ye galibiyeti Rodrigo de Paul getirirken, Roma'da Cengiz Ünder 64. dakikada oyuna girdi.

Udinese 1 - 0 Roma

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Roma deplasmanda Udinese'ye 1-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Real Madrid mücadelesi öncesinde ligde puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Roma daha etkili olan taraf olmasına rağmen skor değişmedi ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarının 54. dakikasında ev sahibi Udinese Rodrigo de Paul'un golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu golden 8 dakika sonra 62'de Udinese Ignacio ile ikinci golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından hakem ofsayt kararı verdi. Kalan dakikalarda Roma gol için baskı kurmasına rağmen aradığı golü bir türlü bulamadı ve karşılaşma Udinese'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada milli oyuncumuz Cengiz Ünder 64. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla Udinese puanını 12'ye yükseltirken, Roma 19 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Udinese - Roma Rodrigo de Paul Cengiz Ünder

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