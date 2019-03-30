Udinese 2 - 0 Genoa (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Galatasaray'ın iki eski teknik direktörü karşı karşıya geldi. Igor Tudor'un çalıştırdığı Udinese, Cesare Prandelli'nin teknik direktörlük yaptığı Genoa'yı sahasında 2-0 ile geçti.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Okaka ve 62. dakikada Mandragora kaydetti.

Genoa'da Türk futbolcu Koray Günter, kadroda yer almazken Galatasaray'ın eski futbolcusu Goran Pandev, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Udinese, puanını 28 yaptı ve ateş hattından biraz olsun uzaklaştı. Genoa ise 33 puanla 12. sırada kaldı.

