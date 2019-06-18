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Udinese'den Dorukhan Toköz için 12 milyon Euro

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.06.2019 23:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yükselen değeri Dorukhan Toköz'e bir teklif daha geldi. İtalyan ekibi Udinese, genç oyuncu için Beşiktaş'a 12 milyon Euro teklif etti.

Udinese'den Dorukhan Toköz için 12 milyon Euro

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Udinese'nin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ısrarı bitmiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre Udinese'nin, Beşiktaş ve A Milli Takım'da göstermiş olduğu performansla, Avrupa kulüplerinin radarına giren Dorukhan için 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş, Udinese'nin daha önce yapmış olduğu 9 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmiş ve genç futbolcu için 15 milyon Euro talep etmişti.

Siyah-beyazlıların, Udinese'nin yeni teklifi için kısa bir süre içerisinde cevap vermesi bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıktı, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Dorukhan Toköz udinese

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