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Udinese, Tudor'un yerine Julio Velazquez Santiago'yu göreve getirdi!

İTALYA HABERLERİ  | 07.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

İtalya Serie A takımlarından Udinese'de Igor Tudor'un ardından göreve getirilen isim resmen açıklandı. Kulüpten yaplan açıklamada, Julio Velazquez Santiago, Udinese'nin yeni teknik direktörü oldu.

Udinese, Tudor'un yerine Julio Velazquez Santiago'yu göreve getirdi!

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, geçtiğimiz aylarda takımın başına getirdiği Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı ekip Tudor'un yerine Julio Velazquez Santiago'nun getirildiğini açıkladı.

Sezona Galatasaray'da başlayan Igor Tudor, inişli çıkışlı form grafiğinin ardından gönderilmişti, sarı-kırmızılıların ardından İtalya Serie A ligi ekiplerinden Udinese ile sözleşme imzalamıştı.

Velazquez, 2012 yılında Villlareal, 2014 yılında Real Betis'i çalıştırmıştı. Geçtiğimiz sezon ise İspanya 2. Lig ekiplerinden Alcorcon'u çalıştırıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
udinese Igor Tudor Julio Velazquez Santiago

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