Udinese, Tudor'un yerine Julio Velazquez Santiago'yu göreve getirdi!

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, geçtiğimiz aylarda takımın başına getirdiği Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı ekip Tudor'un yerine Julio Velazquez Santiago'nun getirildiğini açıkladı.
Sezona Galatasaray'da başlayan Igor Tudor, inişli çıkışlı form grafiğinin ardından gönderilmişti, sarı-kırmızılıların ardından İtalya Serie A ligi ekiplerinden Udinese ile sözleşme imzalamıştı.
Velazquez, 2012 yılında Villlareal, 2014 yılında Real Betis'i çalıştırmıştı. Geçtiğimiz sezon ise İspanya 2. Lig ekiplerinden Alcorcon'u çalıştırıyordu.
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