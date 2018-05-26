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Udinese, Tudor'un yerine Prandelli'yi getirmek istiyor!

İTALYA HABERLERİ  | 26.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

Igor Tudor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Udinese, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli ile ilgileniyor.

Udinese, Tudor'un yerine Prandelli'yi getirmek istiyor!

Udinese yönetimiyle anlaşmazlıklar yaşaması sebebiyle görevden ayrılması beklenen Igor Tudor'un alternatifi için flaş bir isim ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Udinese, Igor Tudor'un yerine Cesare Prandelli'yi getirmek istiyor.

Haberde; Udinese'nin Igor Tudor ile yolların ayrıldığını resmi olarak yakın bir zaman açıklayacağı belirtildi.

Cesare Prandelli de Hırvat çalıştırıcı gibi yakın dönemde Galatasaray'da görev yapmıştı. İtalya Milli Takımı, Roma, Fiorentina ve Valencia gibi kulüpleri de çalıştıran Prandelli son olarak Al Nasr'ın teknik direktörlüğünü yaptı.

(Sporx)

prandelli

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udinese Igor Tudor cesare prandelli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu udinese yönetimi evlere şenlik demek ki!!! bir de bunlara yönetim olarak dursun özbek ve ekibini gönderelim komediye bak
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