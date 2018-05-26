Udinese, Tudor'un yerine Prandelli'yi getirmek istiyor!

Udinese yönetimiyle anlaşmazlıklar yaşaması sebebiyle görevden ayrılması beklenen Igor Tudor'un alternatifi için flaş bir isim ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Udinese, Igor Tudor'un yerine Cesare Prandelli'yi getirmek istiyor.

Haberde; Udinese'nin Igor Tudor ile yolların ayrıldığını resmi olarak yakın bir zaman açıklayacağı belirtildi.

Cesare Prandelli de Hırvat çalıştırıcı gibi yakın dönemde Galatasaray'da görev yapmıştı. İtalya Milli Takımı, Roma, Fiorentina ve Valencia gibi kulüpleri de çalıştıran Prandelli son olarak Al Nasr'ın teknik direktörlüğünü yaptı.

(Sporx)





