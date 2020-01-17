UEFA açıkladı! Türk takımları içinde en borçlu Fenerbahçe...

UEFA'nın bu yıl 11'incisini yayımladığı "Avrupa Kulüp Futbolunun Görünümü" adlı 132 sayfalık finansal raporunda, kendisine bağlı liglerin ve kulüplerin ekonomik yapılarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Raporda, Süper Lig ve Türk takımlarına ilişkin birçok önemli bilgi verildi. Süper Lig, 2018 finans yılı içinde kur farkında yaşadığı değer kaybı nedeniyle Avrupa'da en fazla zarar eden lig oldu.

Toplam 263 milyon avro zarar eden Süper Lig, diğer Avrupa ligleriyle kıyaslandığı mali tabloda 125 milyon avro döviz kaybı yaşadı. Raporda, "125 milyon avroluk döviz kaybı, söz konusu kaybın 73 milyon Euro olduğu 2017 finansal yılına oranla Türk kulüplerini 2018'de daha sert bir şekilde etkiledi" ifadelerine yer verildi.

İngiltere Premier Lig ise 382 milyon Euro ile Avrupa'da en çok kar eden lig sıralamasında zirvenin sahibi oldu.

TÜRK TAKIMLARI İÇİNDE EN BORÇLU FENERBAHÇE

Avrupa'da 2018 finans yılı içinde en fazla net borcu olan kulüplerin sıralandığı 20 takımlı listeye 3 Türk takımı da girdi. Fenerbahçe 334 milyon Euro'yla 6'ncı, Beşiktaş 183 milyon Euro 15'inci, Galatasaray ise 175 milyon Euro ile 17'nci sırada yer aldı.