UEFA açıkladı! | 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da mı olacak?

9 Temmuz’da yapılacak UEFA yönetim kurulunun toplanmasının ardından, resmi olarak açıklama yapacak olan UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi Finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını resmen duyuracak. Şampiyonlar Ligi finali, geçen sene Lizbon, bu sene ise Porto’da oynandı.

2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTANBUL’DA

Önce 2020 ve ardından bu yıl İstanbul’da oynanması planlanan final, Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Final geçen sezon Lizbon, bu sezon ise Porto’da oynandı. Kısa süre içinde İstanbul’da final organizasyonu düzenlemeyi düşünen UEFA 2023’te karar kıldı.

9 Temmuz’da yapılacak UEFA yönetim kurulu toplantısının ardından 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı resmen açıklanacak.

Ayrıca 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimlerinin İstanbul’da yapılmasını planlıyor. UEFA 9 Temmuz’daki toplantıda bu konu hakkında da alacağı kararı duyuracak.



