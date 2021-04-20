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  4. UEFA açıkladı! 55 üye ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama

UEFA açıkladı! 55 üye ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama

20.04.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA'ya üye 55 ülke, Avrupa Süper Ligi'ni kınayan bildirinin altına imza attı.

UEFA açıkladı! 55 üye ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama

Avrupa Süper Ligi'nin resmen kurulmasının ardından futbol dünyasında ortalık karıştı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin söz konusu organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Birkaç egoist, harika bir spor olan futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyor." diyerek tepkisini ortaya koydu. FIFA Başkanı Infantino ise, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu 12 kulübüne gözdağı verdi ve sonuçlarına katlanmak zorunda olduklarını ifade etti.

Tartışmaların sürdüğü organizasyona UEFA'ya üye 55 ülkeden karşı hamle geldi. UEFA yaptığı açıklamada, "UEFA'ya üye 55 ülkenin tamamı Avrupa Süper Ligi diye adlandırdıkları şeyi kınayan bildirinin altına imzalarını attı." ifadeleri kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Süper Ligi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
herkes sistemi kendi elinde tutmak istiyor. UEFA da FIFA da Avrupa Super Lig kurmak isteyen de. İşin özü yine paraya hükmetmek de yatıyor. Bizde sterlinin 11 TL olduğu ülkemde can çekişelim

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