UEFA açıkladı! 55 üye ülkeden Avrupa Süper Ligi'ne kınama

Avrupa Süper Ligi'nin resmen kurulmasının ardından futbol dünyasında ortalık karıştı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin söz konusu organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Birkaç egoist, harika bir spor olan futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyor." diyerek tepkisini ortaya koydu. FIFA Başkanı Infantino ise, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu 12 kulübüne gözdağı verdi ve sonuçlarına katlanmak zorunda olduklarını ifade etti.

Tartışmaların sürdüğü organizasyona UEFA'ya üye 55 ülkeden karşı hamle geldi. UEFA yaptığı açıklamada, "UEFA'ya üye 55 ülkenin tamamı Avrupa Süper Ligi diye adlandırdıkları şeyi kınayan bildirinin altına imzalarını attı." ifadeleri kullandı.

