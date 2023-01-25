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UEFA açıkladı! Milli takım organizasyonları değişti...

25.01.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar Ligi ile FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin formatlarında birtakım değişiklikler yapıldığı açıklandı. UEFA'dan yapılan bildiride 2024'ün eylül ayından itibaren oynanacak erkek milli takım organizasyonlarının statüsünde değişikliklerin olacağı belirtildi.

UEFA açıkladı! Milli takım organizasyonları değişti...

UEFA Uluslar Ligi ile FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin formatlarında bazı değişiklikler yapıldı. UEFA'nın açıklamasına göre, İsviçre'nin Nyon kentinde toplanan UEFA İcra Kurulu, 2024'ün eylül ayından itibaren oynanacak erkek milli takım organizasyonlarının statüsünde ufak değişiklikler yapmayı kararlaştırdı.

ULUSLAR LİGİ'NE YENİ BİR ELEME TURU

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Bu doğrultuda UEFA Uluslar Ligi'ne mart ayında oynanacak yeni bir eleme turu eklenecek. Böylece kasımda sona eren grup aşaması ile yeni yılın haziran ayında oynanan finaller arasında süreklilik sağlanacak.

A Ligi grup birincileri ve ikincileri, çift maçlı eleme usulüne göre yapılacak çeyrek finallere katılacak ve eşleşmelerin galipleri UEFA Uluslar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselecek.

A Ligi üçüncüleri ve B Ligi ikincilerinin yanı sıra B Ligi üçüncüleri ve C Ligi ikincileri de çift maçlı eleme usulüne göre yükselme-küme düşme karşılaşmaları oynayacak.

DÜNYA KUPASI VE AVRUPA ŞAMPİYONALARI'NDA GRUP SAYILARI ARTTI

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FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki grup sayıları, 10'dan 12'ye yükselecek. Katılımcılar 4'erli veya 5'erli 12 gruba ayrılacak.

Takımların birbirleriyle oynayacağı iç saha-deplasman maçlarının ardından gruplarda ilk sırayı alanlar, doğrudan finallere gidecek. İkinci sıradaki ekipler ise ya doğrudan katılma hakkı kazanacak ya da play-off maçlarına çıkacak.

5'li gruplarda yer alan takımlar, mart ayında, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalleri veya yükselme-küme düşme karşılaşmalarında mücadele edecek takımlar da haziran ayında elemelere başlayacak. 4'lü gruplarda yer alan ekipler ise elemelerdeki ilk maçlarını eylülde yapacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA KARARDAN VAZGEÇİLDİ

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Öte yandan UEFA, Avrupa Şampiyonası'nı 32 takıma çıkarma fikrinden vazgeçildiğini ve turnuvanın 24 ülkeyle devam edeceğini açıkladı.

UEFA SÜPER KUPASI'NDA EV SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ

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İcra kurulu ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesi Kazan'da oynanması planlanan 2023 UEFA Süper Kupası'nın yerini değiştirdi.

Maçın, 16 Ağustos 2023 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapılmasına karar verildi.

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