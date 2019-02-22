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UEFA, AEK'yı 2 yıl Avrupa kupalarından men etti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 22.02.2019 16:53 | Son Güncelleme

UEFA, Ajax maçında yaşanan tribün ve saha olayları nedeniyle 7 farklı suçtan kusurlu bulduğu AEK'yı 2 yıl Avrupa kupalarından men ettiğini açıkladı.

UEFA, AEK'yı 2 yıl Avrupa kupalarından men etti!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), sahasında çıkan olaylar nedeniyle Yunanistan'ın AEK takımına ertelemeli men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Ajax ile oynanan 27 Kasım 2018 tarihindeki UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında yaşanan tribün ve saha olayları nedeniyle Yunan ekibine iki yıl ertelemeli men cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca AEK'nın UEFA organizasyonlarındaki gelecek iki maçını seyircisiz oynayacağı ve kulübün 80 bin avro para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Ajax, karşılaşmayı Dusan Tadic'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

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