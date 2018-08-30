SPOR

UEFA Avrupa'da yılın futbolcusu Luka Modric seçildi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 30.08.2018 20:57 | Son Güncelleme

Avrupa'da yılın futbolcusu ödülü Luka Modric'in oldu. 2017-2018 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Luka Modric kazandı.

UEFA Avrupa'da yılın futbolcusu Luka Modric seçildi!

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Luka Modric ile Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın aday gösterildiği ödül, sahibini buldu.

UEFA'ya üye 55 ülkeden gazetecilerin ve 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi gruplarındaki takımların başında yer alan 80 teknik direktörün katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Modric, Avrupa'da 2017-2018 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

2012 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, ligde de 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki Modric, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile final oynama başarısı gösterdi.

Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunun en iyi kalecisi Real Madrid'den Keylor Navas, en iyi defansı Real Madrid'den Sergio Ramos, en iyi orta sahası aynı takımdan Luka Modric ve en iyi forveti Cristiano Ronaldo olarak açıklandı.

2018-08-30T173805Z_179802753_RC11891B7DF0_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
Sezonun en iyi golü Ronaldo'nunSezonun en iyi golü Ronaldo'nun
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangileri?Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangileri?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
luka modric uefa Şampiyonlar Ligi

En Çok Okunan Haberler

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Beşiktaş, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna katmak istiyor

Nice, Galatasaray'dan Belhanda'yı kiralamak istiyor!

Nice, Galatasaray'dan Belhanda'yı kiralamak istiyor!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Galatasaray, Feghouli'yi satmaya hazırlanıyor

Galatasaray, Feghouli'yi satmaya hazırlanıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
UEFA Avrupa'da yılın futbolcusu Luka Modric seçildi!

UEFA Avrupa'da yılın futbolcusu Luka Modric seçildi!

Sezonun en iyi golü Ronaldo'nun

Sezonun en iyi golü Ronaldo'nun

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangileri?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri hangileri?

Cüneyt Çakır Salzburg - Kızılyıldız maçını yönetecek!

Cüneyt Çakır Salzburg - Kızılyıldız maçını yönetecek!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden itibaren VAR'ın kullanılacağı iddia edildi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden itibaren VAR'ın kullanılacağı iddia edildi

UEFA Süper Kupa Finali 2018: Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı izle! Saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Süper Kupa Finali 2018: Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı izle! Saat kaçta hangi kanalda?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.