UEFA Avrupa'da yılın futbolcusu Luka Modric seçildi!

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Luka Modric ile Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın aday gösterildiği ödül, sahibini buldu.

UEFA'ya üye 55 ülkeden gazetecilerin ve 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi gruplarındaki takımların başında yer alan 80 teknik direktörün katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Modric, Avrupa'da 2017-2018 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

2012 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, ligde de 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki Modric, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile final oynama başarısı gösterdi.

Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunun en iyi kalecisi Real Madrid'den Keylor Navas, en iyi defansı Real Madrid'den Sergio Ramos, en iyi orta sahası aynı takımdan Luka Modric ve en iyi forveti Cristiano Ronaldo olarak açıklandı.





