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UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda?

27.07.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Tirana maçı canlı olarak yayınlanacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme karşılaşmasında Arnavutluk ekibi ile kozlarını paylaşacak. Maç, Vodafone Arena'da oynanacak. Beşiktaş Tirana maçı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Tirana maçı canlı olarak ekrana gelecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk ekibini yenerek rövanşa avantajlı çıkmayı amaçlayan siyah beyazlılar hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartal'ın iyi bir performans ortaya koyması bekleniyor. Maçta Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Schlager düdük çalacak. Schlager’in yardımcılıklarını Sven Waschitzki ve Arno Blos üstlenecek. Yapılan açıklamaya göre maçın dördüncü hakemi Tobias Reichel olacak. Beşiktaş Tirana maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Beşiktaş Tirana maçının yayın saati ve kanalı...

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Tirana maçı bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) saat 21.00'de başladı.

Maç, Vodafone Arena'da oynanıyor.

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Tirana maçı S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇINDA 11'LER

Beşiktaş 11'leri: Mert, Rosier, Onana, Colley, Masuaku, Onur, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar

Tirana 11'leri: Selmani, Najdoski, Albi, Hoxhallari, Jonuzi, Hasani, Pergjoni, Hila, Abazaj, Lushkja, Latifi


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