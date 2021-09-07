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UEFA, Avrupa kupalarında deplasman taraftarlarına yönelik yasağı kaldırdı

07.09.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Covid-19 pandemisi nedeniyle Avrupa kupalarında deplasman takımının taraftarlarına koyduğu yasağı kaldırdı. UEFA, Avrupa kupalarında stadyumların kapasitesinin yüzde 5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını açıkladı.

UEFA, Avrupa kupalarında deplasman taraftarlarına yönelik yasağı kaldırdı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Covid-19 pandemisi nedeniyle Avrupa kupalarında deplasman takımının taraftarlarına koyduğu yasağı kaldırdı.

UEFA, Avrupa kupalarında stadyumların kapasitesinin yüzde 5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını açıkladı.

Bu kararla deplasman takımın taraftarları, karşılaşmanın oynandığı ülkenin hükmetinin koronavirüs kısıtlamalarına tabi olarak önümüzdeki haftadan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçları izleyebilecekler.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup karşılaşmaları önümüzdeki hafta başlayacak.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Borussia Dortmund'la karşı karşıya gelecek.

16 Eylül Perşembe günü ise Avrupa Ligi grup karşılaşmalarında Galatasaray İstanbul'da Lazio'yla, Fenerbahçe ise Almanya'da Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak.

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