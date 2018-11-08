Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti. Temsilcilerimizden Fenerbahçe evinde Anderlecht'i 2-0 yenerken, Beşiktaş ise deplasmanda Genk'le 1-1 berabere kaldı ve bir üst tur iddialarını sürdürdürler. Bir diğer temsilcimiz Akhisarspor ise evinde Sevilla'ya 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
İşte Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar...
D GRUBU
FENERBAHÇE 2 - 0 Anderlecht
G GRUBU
Rapid Wien 0 - 0 Villarreal
Spartak Moscow 4 - 3 Rangers
H GRUBU
Apollon Limassol 2 - 3 Eintracht Frankfurt
Lazio 2 - 1 Marseille
I GRUBU
Genk 1 - 1 BEŞİKTAŞ
Malmö 1 - 1 Sarpsborg 08
J GRUBU
AKHİSARSPOR 2 - 3 Sevilla
Krasnodar 2 - 1 Standard Liege
K GRUBU
Astana 2 - 1 Jablonec
Dinamo Kiev 3 - 1 Rennes
L GRUBU
BATE Borisov 0 - 1 Chelsea
Mol Vidi 1 - 0 PAOK
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