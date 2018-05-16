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UEFA Avrupa Ligi final maçı: Marsilya - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz canlı izle)

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 16.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Olympique Marsilya ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları, Fransa'nın Lyon kentinde karşı karşıya gelecekler. Avrupa'nın en büyüğü kim olacak? Futbolseverlerin merakla beklediği Marsilya - Atletico Madrid maçı ile iki takım kupayı müzelerine götürmek için mücadele verecekler. Marsilya - Atletico Madrid maçı muhtemel onbirleri ve canlı yayın linki haberimizde. Peki Marsilya - Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda mı?

UEFA Avrupa Ligi final maçı: Marsilya - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz canlı izle)

UEFA Avrupa Ligi finali ile kupa sahibini buluyor. Fransa'nın Marsilya takımı ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları, UEFA Avrupa Ligi kupasını müzelerine götürmek için mücadele verecekler. Marsilya - Atletico Madrid Avrupa Ligi finali, Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak. İki takım, tarihlerinde Avrupa Ligi'nde 3. kez karşı karşıya geliyorlar. Peki Avrupa ligi şampiyonu kim olacak? Marsilya - Atletico Madrid maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ile maçın canlı yayın linki haberimizde. Peki Marsilya - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MARSİLYA - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kupası, bu akşam oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Finalde Fransa'nın Olympique Marsilya ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları, TSİ 21.45'te Fransa'nın Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Marsilya - Atletico Madrid maçı TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak ekranlara gelecek. Bu maçı online izlemek isterseniz aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

Marsilya - Atletico Madrid maçı online canlı yayını ( 21.45 TRT Spor)

MARSİLYA - ATLETİCO MADRİD MAÇI ÖNCESİ

Karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Marsilya'dan Rolando ve Kostas Mitroglou ile Atletico Madrid'den Jose Gimenez'in mücadelede forma giyip giymeyeceklerine teknik direktörleri karar verecek. Öte yandan Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını kulübeden takip edemeyecek.

MARSİLYA - ATLETİCO MADRİD MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Marsilya: Mandanda; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Anguissa, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas; Koke, Saúl Ñíguez, Gabi, Correa; Griezmann, Costa

MARSİLYA - ATLETİCO MADRİD, AVRUPA'DA 3. KEZ KARŞI KARŞIYA

Marsilya ve Atletico Madrid, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak. İki takım, daha önce 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Tarafların ilk maçında, Javier Aguirre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid, Eric Gerets'in çalıştırdığı Marsilya'yı 2-1 yendi.

Gruptaki ikinci karşılaşma ise golsüz sona erdi.

ATLETİCO MADRİD'İN 9. AVRUPA LİGİ FİNALİ

Avrupa kupalarında Atletico Madrid, 9'uncu kez final oynayacak. Madrid ekibi, geçmiş yıllarda çıktığı 8 finalin 3'ünden galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1962'de çıkan İspanya temsilcisi, Fiorentina'yı 1-1 ve 3-0'lık skorlarla geçerek şampiyon oldu.

Aynı kupanın finalinde Atletico Madrid, 1963'te Tottenham'a 5-1, 1986'da Dinamo Kiev'e 3-0 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2010 finalinde Fulham'ı uzatmalarda 2-1 yenen Atletico Madrid, 2012'de de Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

Futbolun bir numaralı kupasında o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1974'te finale çıkan Atletico Madrid, Bayern Münih'e 1-1 ve 4-0'lık skorlarla mağlup oldu. Atletico Madrid, 1992'de UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvada ise 2014 ve 2016 finallerinde Real Madrid'e kaybetmekten kurtulamadı. Atletico Madrid, rakibine 2014'te uzatmalarda 4-1, 2016'da ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-3 yenildi.

MARSİLYA 5. KEZ AVRUPA LİGİ FİNALİNDE

Marsilya, 5'inci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak. İspanya ve Fransa temsilcileri, Avrupa kupalarında 5. kez finalde kozlarını paylaşacak. Önceki 4 finalde de İspanya takımları şampiyonluğun sahibi oldu.

İki ülkenin takımları daha önce UEFA Kupası'nda bir kez finalde karşılaştı. Kupa finalinde Valencia, 2003-2004 sezonunda Marsilya'yı 2-0 yendi.

824 MİLYON AVROLUK AVRUPA LİGİ FİNALİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin avro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atletico Madrid'in tahmini piyasa değeri 636 milyon 650 bin, Olympique Marsilya'nın ise 187 milyon 900 bin avro.

Fransız Antoine Griezmann, 100 milyon avro ile Atletico Madrid'in, vatandaşı Florian Thauvin ise 28 milyon avro ile Olympique Marsilya'nın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

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