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UEFA Avrupa ligi finali: Marsilya - Atletico Madrid maç özeti izle (Marsilya 0-3 Atletico Madrid maç sonucu)

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 17.05.2018 08:54 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi finali, nefes kesici bir maça tanık oldu. Futbolseverlerin heyecanla izlediği Marsilya - Atletico Madrid maçında İspanyol takımı, Fransız golcüsü Griezmann'ın iki ve Gabi'nin tek golü ile kupayı kazandı. Fransa'nın Lyon kentinde oynanan Marsilya - Atletico Madrid maçında Fransız takımı, maç hızlı başladı. Fakat kontrollü oynayan Atletico Madrid, sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı ve kupayı 3. kez kazandı. İşte Marsilya - Atletico Madrid maç özeti, maçın önemli anları...

UEFA Avrupa ligi finali: Marsilya - Atletico Madrid maç özeti izle (Marsilya 0-3 Atletico Madrid maç sonucu)

Marsilya - Atletico Madrid maçı ile 2017-2018 Avrupa Ligi şampiyonu belli oldu. Fransa'nın Lyon kentinde Lyon Stadı'nda oynanan Marsilya - Atletico Madrid maçı futbolseverleri televizyon başına kilitledi. Maç hızlı başlayan Marsilya oldu. Fransa'da oynanan karşılaşmada ev sahibi gibi maça başlayan Marsilya, Atletico Madrid karşısında 6. dakikada mutlak gol pozisyonundan Adil Rami ile yararlanamadı. İlerleyen dakikalarda defansta yapılan hatayı affetmeyen Atletico Madrid'in golcüsü Griezmann takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda yine Griezmann'ın attığı gol ile 2-0 öne geçen Atletico Madrid, Marsilya karşısında Gabi'nin golü ile kupayı kazanan takımı oldu. Marsilya - Atletico Madrid maçını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Marsilya - Atletico Madrid maç özeti izle

MARSİLYA - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Olympique Marsilya takımını 3-0 yenen İspanyol kulübü Atletico Madrid, şampiyon oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasının sahibi, Fransa'nın Lyon kentinde oynanan maçla belirlendi. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone cezası nedeniyle Lyon Stadı'ndaki finali, tribünden izledi.

Marsilya, 4. dakikada Dimitri Payet, 6. dakikada ise Adil Rami ile gole yaklaştı ancak skor tabelasını değiştiren taraf, 21. dakikada Atletico Madrid oldu. Marsilyalı Andre Zambo Anguissa, kalecisi Steve Mandanda'nın pasını kontrol edemeyince top önünde kalan Antoine Griezmann, Atletico'yu 1-0 öne geçirdi.

  1. dakikada sakatlanarak yerini Maxime Lopez'e bırakmak zorunda kalan Marsilya kaptanı Payet, gözyaşlarına hakim olamadı.

Soyunma odasına 1-0 üstün giden Atletico Madrid, ikinci yarıya da hızlı başladı. 49. dakikada Koke'nin ara pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Griezmann, birkaç metre sürdüğü topun dibine girerek kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı: 0-2.

Atletico Madrid, farkın 2'ye çıkmasının ardından oyunun temposunu düşürmeyi başardı.

Son 10 dakikada baskısını artıran Olympique Marsilya, 81. dakikada oyuna sonradan giren Kostas Mitroglou, 84. dakikada ise Jordan Amavi ile girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı.

Mitroglou'nun, sağ kanattan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Jan Oblak'ı geçen top direkten döndü. Amavi'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta da top Oblak'ta kaldı.

  1. dakikada Koke'nin pasıyla penaltı noktasının birkaç metre sağında topla buluşan Atletico Madrid kaptanı Gabi, takımının sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Kupanın sahibi olan Atletico Madrid, İspanya ligini ilk 4'te bitirmeyi garantilediği için gelecek sezon Avrupa Ligi şampiyonu kontenjanından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını, UEFA ülke sıralamasında 5. olan Fransa'da ligi 3. bitiren takım elde edecek.

ATLETİCO MADRİD, KUPAYI 3. KEZ KAZANDI!

Atletico Madrid, daha önce UEFA Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen kupayı, 3. kez müzesine götürdü. İspanyol temsilcisi, 1962 Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 2010 ve 2012 UEFA Avrupa Ligi'nden sonra tarihindeki 4. Avrupa kupasını kazandı.

Fransız kulüpleri, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 5. finalden de eli boş döndü.

MARSİLYA 0-3 ATLETİCO MADRİD

Stat: Lyon

Hakemler: Björn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

Olympique Marsilya: Mandanda, Sarr, Rami, Gustavo, Amavi, Anguissa, Sanson, Thauvin, Payet (Dk. 32 Lopez), Ocampos (Dk. 55 Njie), Germain (Dk. 74 Mitroglou)

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko (Dk. 46 Juanfran), Gimenez, Godin, Hernandez, Gabi, Niguez, Correa (Dk. 88 Partey), Koke, Griezmann (Dk. 90 Torres), Diego Costa

Goller: Dk. 21 ve Dk. 49 Griezmann, Dk. 89 Gabi (Atletico Madrid)

Sarı kartlar: Dk. 23 Vrsaljko, Dk. 78 Hernandez (Atletico Madrid), Dk. 38 Amavi, Dk. 75 Gustavo, Dk. 78 Njie (Olympique Marsilya)

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