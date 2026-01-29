UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel play-off rakipleri belli oldu! İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe bu akşam Romanya'da FCSB deplasmanına çıkıyor. Temsilcimiz zorlu maç öncesi tüm hazırlıklarını sürdürürken, ihtimallere dair ilginç bir tablo da ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin bu maçı kazanması, kaybetmesi ve berabere kalması durumunda muhtemel rakipleri belli oldu.
FCSB: Tarnovanu, Cretu, Ngezana, Dawa, Pantea, Alhassan, Cisotti, Miculescu, Olaru, O.Popescu, Thiam.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe (Çağlar), Oosterwolde, M.Müldür, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.
Fenerbahçe, kritik maç öncesinde önemli oyuncularından yoksun sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte Milan Skriniar cezası nedeniyle kadroda yer alamazken, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.
Öte yandan Matteo Guendouzi ile Anthony Musaba’nın ise statü nedeniyle kadroda bulunmadığı öğrenildi. Teknik heyet, yaşanan eksiklere rağmen alternatif planlar üzerinde çalışırken, kadrodaki son durum maç saatinde netlik kazanacak.
Ülke puanı hesabının paylaşımına göre; Fenerbahçe'nin, FCSB maçlarından alacağı sonuçlara göre olası rakipleri:
FCSB maçından galibiyet çıkarsa en olası 3 rakip
Panathinaikos
Brann
Celtic
FCSB maçından beraberlik çıkarsa en olası 3 rakip
PAOK
Kızılyıldız
Viktoria Plzen
FCSB maçından mağlubiyet çıkarsa en olası 3 rakip
Genk
Forest
Kızılyıldız
Fenerbahçe'nin ilk 8'de yer alabilmesi için FCSB galibiyeti ile beraber aşağıdaki 10 şartın gerçekleşmesi gerekiyor...
R. Betis'in Feyenoord'a yenilmesi
Porto'nun Rangers'a yenilmesi
Genk'in Malmö'ye puan kaybetmesi
Kızılyıldız'ın Celta Vigo ile berabere kalması
Stuttgart'ın Young Boys'a puan kaybetmesi
PAOK'un O. Lyon'a puan kaybetmesi
Bologna'nın M. Tel Aviv'e puan kaybetmesi
N. Forest'ın Ferencvaros'a puan kaybetmesi
V. Plzen'in Basel'e puan kaybetmesi
Panathinaikos'un Roma'ya puan kaybetmesi ya da az farkla yenmesi
*: Averaj hesapları devreye girebilir
