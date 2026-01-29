SPOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel play-off rakipleri belli oldu! İşte tüm ihtimaller

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Romanya deplasmanında FCSB'ye konuk oluyor. Sarı-lacivertli takımda bu önemli maç öncesi hazırlıklar devam ederken, sakat ve eksik isimlerin Tedesco'yu düşündürüyor. Öte yandan temsilcimizin son maçlar öncesi ilk 8 ihtimali ile mevcut şartlardaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe bu akşam Romanya'da FCSB deplasmanına çıkıyor. Temsilcimiz zorlu maç öncesi tüm hazırlıklarını sürdürürken, ihtimallere dair ilginç bir tablo da ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin bu maçı kazanması, kaybetmesi ve berabere kalması durumunda muhtemel rakipleri belli oldu.

MUHTEMEL İLK 11'LER!

FCSB: Tarnovanu, Cretu, Ngezana, Dawa, Pantea, Alhassan, Cisotti, Miculescu, Olaru, O.Popescu, Thiam.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe (Çağlar), Oosterwolde, M.Müldür, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

EKSİK LİSTESİ KABARIK...

Fenerbahçe, kritik maç öncesinde önemli oyuncularından yoksun sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte Milan Skriniar cezası nedeniyle kadroda yer alamazken, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Öte yandan Matteo Guendouzi ile Anthony Musaba’nın ise statü nedeniyle kadroda bulunmadığı öğrenildi. Teknik heyet, yaşanan eksiklere rağmen alternatif planlar üzerinde çalışırken, kadrodaki son durum maç saatinde netlik kazanacak.

İHTİMALLER BELLİ OLDU!

Ülke puanı hesabının paylaşımına göre; Fenerbahçe'nin, FCSB maçlarından alacağı sonuçlara göre olası rakipleri:

FCSB maçından galibiyet çıkarsa en olası 3 rakip
Panathinaikos
Brann
Celtic

FCSB maçından beraberlik çıkarsa en olası 3 rakip
PAOK
Kızılyıldız
Viktoria Plzen

FCSB maçından mağlubiyet çıkarsa en olası 3 rakip
Genk
󠁧󠁢Forest
Kızılyıldız

İLK 8 İHTİMALİ NE KADAR GERÇEKÇİ?

Fenerbahçe'nin ilk 8'de yer alabilmesi için FCSB galibiyeti ile beraber aşağıdaki 10 şartın gerçekleşmesi gerekiyor...

R. Betis'in Feyenoord'a yenilmesi
Porto'nun Rangers'a yenilmesi
Genk'in Malmö'ye puan kaybetmesi
Kızılyıldız'ın Celta Vigo ile berabere kalması
Stuttgart'ın Young Boys'a puan kaybetmesi
PAOK'un O. Lyon'a puan kaybetmesi
Bologna'nın M. Tel Aviv'e puan kaybetmesi
N. Forest'ın Ferencvaros'a puan kaybetmesi
V. Plzen'in Basel'e puan kaybetmesi
Panathinaikos'un Roma'ya puan kaybetmesi ya da az farkla yenmesi

*: Averaj hesapları devreye girebilir

