Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi dört takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturdu. Galatasaray ve Fenerbahçe ise seribaşı olmayan takımlardan oluşan ikinci torbadan kuraya girdi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE SON 16'DA EŞLEŞEBİLİR
Galatasaray ve Fenerbahçe, son 32 turunu geçmeleri halinde son 16 turunda birbirine rakip olabilecek.
İLK MAÇLAR 12-14 ŞUBAT, RÖVANŞLAR İSE 20-21 ŞUBAT'TA
Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb
Club Brugge - Salzburg
Rapid Wien - Inter
Slavia Praha - Genk
Krasnodar - Bayer Leverkusen
Zürich - Napoli
Malmö - Chelsea
Shakhtar Donetsk - Frankfurt
Celtic - Valencia
Rennes - Real Betis
Olympiacos - Dinamo Kiev
Lazio - Sevilla
FENERBAHÇE - Zenit
Sporting CP - Villarreal
BATE - Arsenal
GALATASARAY - Benfica
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