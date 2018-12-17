SPOR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 17.12.2018 14:45 | Son Güncelleme

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Rus ekibi Zenit'le eşleşti. Galatasaray'ın rakibi ise Portekiz temsilcisi Benfica oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe, son 32 turunu geçmesi halinde son 16'da birbirlerine rakip olabilecekler.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi dört takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturdu. Galatasaray ve Fenerbahçe ise seribaşı olmayan takımlardan oluşan ikinci torbadan kuraya girdi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE SON 16'DA EŞLEŞEBİLİR
Galatasaray ve Fenerbahçe, son 32 turunu geçmeleri halinde son 16 turunda birbirine rakip olabilecek.

İLK MAÇLAR 12-14 ŞUBAT, RÖVANŞLAR İSE 20-21 ŞUBAT'TA
Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb
Club Brugge - Salzburg
Rapid Wien - Inter
Slavia Praha - Genk
Krasnodar - Bayer Leverkusen
Zürich - Napoli
Malmö - Chelsea
Shakhtar Donetsk - Frankfurt
Celtic - Valencia
Rennes - Real Betis
Olympiacos - Dinamo Kiev
Lazio - Sevilla
FENERBAHÇE - Zenit
Sporting CP - Villarreal
BATE - Arsenal
GALATASARAY - Benfica

DunmOIdW0AAsRQs

PARTNERGoogle telefondan artık böyle görünüyor!Google telefondan artık böyle görünüyor!
G.Saray ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleriG.Saray ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri
Milan'a büyük şok! Artık yoklar...Milan'a büyük şok! Artık yoklar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Volkan Ballı yeniden Fenerbahçe'de

Volkan Ballı yeniden Fenerbahçe'de

Fatih Terim, Başakşehir'den 4 yıldızı istedi!

Fatih Terim, Başakşehir'den 4 yıldızı istedi!

Beşiktaş'ta deprem! Bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta deprem! Bir ayrılık daha

Fenerbahçe'nin genç yıldızı için Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı için Galatasaray itirafı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Milan 5 - 2 Dudelange

Milan 5 - 2 Dudelange

Fenerbahçe 0 - 0 Dinamo Zagreb

Fenerbahçe 0 - 0 Dinamo Zagreb

Okuyucu Yorumları 21 yorum
Teşekkürler GS v FB. Buraya kadarmış..
fenerbahçemize ve galatasarayımıza başarılar diliyorum..elele birlikte inşaallah...
ikiside nakavt :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

G.Saray ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı

Milan'a büyük şok! Artık yoklar...

Lazio - Eintracht Frankfurt maçında olaylar çıktı!

Taraftarla polis kapıştı, ortalık karıştı

Uwe Rösler: Beklenmeyeni başardık

Malmö şaşkın! 'Beklenmeyeni başardık'

Laizo - Eintracht Frankfurt maçında Halil Umut Meler düdük çalacak

Kritik maç Halil Umut Meler'in

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.