Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi dört takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturdu. Galatasaray ve Fenerbahçe ise seribaşı olmayan takımlardan oluşan ikinci torbadan kuraya girdi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE SON 16'DA EŞLEŞEBİLİR

Galatasaray ve Fenerbahçe, son 32 turunu geçmeleri halinde son 16 turunda birbirine rakip olabilecek.

İLK MAÇLAR 12-14 ŞUBAT, RÖVANŞLAR İSE 20-21 ŞUBAT'TA

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb

Club Brugge - Salzburg

Rapid Wien - Inter

Slavia Praha - Genk

Krasnodar - Bayer Leverkusen

Zürich - Napoli

Malmö - Chelsea

Shakhtar Donetsk - Frankfurt

Celtic - Valencia

Rennes - Real Betis

Olympiacos - Dinamo Kiev

Lazio - Sevilla

FENERBAHÇE - Zenit

Sporting CP - Villarreal

BATE - Arsenal

GALATASARAY - Benfica



