UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Galatasaray (Netfçi'yi elemesi halinde) ve Alanyaspor'un rakipleri kura çekimi sonrası belli oldu. Beşiktaş ve Galatasaray 24 Eylül'deki maçlarını kendi sahalarında; Alanyaspor ise deplasmanda oynayacak.

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç) maçının galibi ile karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) maçının galibi ile karşılaşacak.

Galatasaray Neftçi Bakü'yü elemesi durumunda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Renova (Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) galibi ile karşılaşacak.

