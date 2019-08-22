Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda tüm maçlar bu gece oynanıyor. Şu ana kadar biten 14 mücadelede dikkat çeken maçlardan biri de Feyenoord-Hapoel Beer Sheva mücadelesiydi.

Hollanda devi Feyenoord evinde ağırladığı İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı Larsson ve Leroy Fer'in (2) golleriyle 3-0 yendi.

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Astana 3 - 0 BATE Borisov

Ararat-Armenia 2 - 1 Dudelange

Malmö 3 - 0 Bnei Yehuda

Suduva 0 - 0 Ferencvaros

Ludogorets 0 - 0 Maribor

Copenhagen 3 - 1 Riga

AEK 1 - 3 Trabzonspor

Legia Warszawa 0 - 0 Rangers

AZ Alkmaar 1 - 1 Royal Antwerp

FCSB 0 - 0 Vitoria Guimaraes

Gent 2 - 1 Rijeka

PSV Eindhoven 3 - 0 Apollon Limassol

Strasbourg 1 - 0 Eintracht Frankfurt

