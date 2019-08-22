Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda tüm maçlar bu gece oynanıyor. Şu ana kadar biten 14 mücadelede dikkat çeken maçlardan biri de Feyenoord-Hapoel Beer Sheva mücadelesiydi.
Hollanda devi Feyenoord evinde ağırladığı İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı Larsson ve Leroy Fer'in (2) golleriyle 3-0 yendi.
Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Astana 3 - 0 BATE Borisov
Ararat-Armenia 2 - 1 Dudelange
Malmö 3 - 0 Bnei Yehuda
Suduva 0 - 0 Ferencvaros
Ludogorets 0 - 0 Maribor
Copenhagen 3 - 1 Riga
AEK 1 - 3 Trabzonspor
Legia Warszawa 0 - 0 Rangers
AZ Alkmaar 1 - 1 Royal Antwerp
FCSB 0 - 0 Vitoria Guimaraes
Gent 2 - 1 Rijeka
PSV Eindhoven 3 - 0 Apollon Limassol
Strasbourg 1 - 0 Eintracht Frankfurt
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