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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Berisha'dan

05.11.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Mergim Berisha'nın Antwerp deplasmanında attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Berisha'dan
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

CEZ Cezayir
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile Fenerbahçe'nin oynadığı maçta fileleri havalandıran Mergim Berisha, haftanın golüne imza attı.

Belçika deplasmanında takımının 3. golüne vole ile imza atan Alman futbolcunun golü, UEFA tarafından Avrupa Ligi'nin haftanın en güzel golü seçildi.

FEGHOULI 4. SIRADA

Öte yandan UEFA haftanın golleri sıralamasında Berisha'yı, Benrahma ve Myrto Uzuni takip etti.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşılaşmasında ağları sarsan Sofiane Feghouli'nin golü ise 4. sırada yer aldı


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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