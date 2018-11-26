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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın hakemleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 26.11.2018 15:03 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçının Robert Schörgenhofer, Beşiktaş'ın Sarpsborg mücadelesini Harald Lechner, Akhisarspor'un ise Krasnodar karşılaşmasını Ivaylo Stoyanov yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin D Grubu'ndaki Dinamo Zagreb maçının hakemleri açıklandı.

Ülker Stadı'nda perşembe günü oynanacak ve saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Maçta Robert Schörgenhofer'ın yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.

SAPRBORG-BEŞİKTAŞ MAÇI LECHNER'İN
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın I Grubu'ndaki rakibi Sarpsborg ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

Sarpsborg Stadı'nda perşembe günü oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Maçta Lechner yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yaparken, Alexander Harkam ve Julian Weinberger ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

KRASNODAR-AKHİSAR MAÇINDA DÜDÜK STOYANOV'DA
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor'un J Grubu'nda deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

Rusya'nın Krasnodar şehrindeki Krasnodar Stadyumu'nda perşembe günü saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Ivaylo Stoyanov yönetecek. Stoyanov'un yardımclıklarını Ivo Kolev ve Georgi Doynov yaparken, Volen Chinkov ve Nikolai Yordanov ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Petar Dzhuganski olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe - Dinamo Zagreb Sarpsborg - Beşiktaş Krasnodar-Akhisar Robert Schörgenhofer Harald Lechner Ivaylo Stoyanov

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