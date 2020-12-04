UEFA Avrupa Ligi'nde "Haftanın Oyuncusu" Burak Yılmaz oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde bu haftanın oyuncusu Burak Yılmaz oldu.

BURAK YILMAZ ŞOV YAPTI

Stade Pierre-Mauroy'de oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan takım ev sahibi Lille oldu. Lille'e galibiyeti getiren golleri 80. ve 84. dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 71'de Ladislav Krejčí'den geldi.

4 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

35 yaşındaki deneyimli golcü, 80. ve 84. dakikalarda arka arkaya attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı. Lille böylece puanını 11'e yükseltti ve liderlik koltuğunu bırakmayarak gruptan çıkmayı garantiledi. Sparta Prag ise 6 puan ile 3. sırada kaldı ve Avrupa'ya veda etti.

GOL YÜKÜNÜ SIRTLIYOR

Burak Yılmaz, Sparta Prag ağlarına gönderdiği bu gollerle Lille'de süre aldığı 15 resmi maçta 8 gole ulaşmış oldu. 35 yaşındaki oyuncu bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk gollerini kaydetti. Burak Yılmaz ayrıca toplamda 11 gole doğrudan etki etti.

EN YAŞLISI OLDU

Sparta Prag filelerini iki kez havalandıran Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu. (35 yaş 141 gün)

6 YIL SONRA İLK GOL

Yıllardır Avrupa'da suskun olan Burak Yılmaz, Avrupa kupalarında 6 yıl sonra gol sevinci yaşadı. Golcü oyuncu en son 1 Kasım 2014'te oynanan Arsenal -Galatasaray maçında ağları havalandırmayı başarmıştı. Ancak maç 4-1 Arsenal'in üstüğünlüyle bitmişti.

