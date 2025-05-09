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UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz finali! Tottenham sürprize izin vermedi, Manchester United toplamda 7-1'lik skorla kazandı

Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu. Manchester United, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladığı Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Toplamda seriyi 7-1'le kazanan Manchester United, finalde Tottenham ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz finali! Tottenham sürprize izin vermedi, Manchester United toplamda 7-1'lik skorla kazandı
Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final rövanş mücadeleleri ile sürdü. 3-0'ın rövanşında Manchester United sahasında Athletic Bilbao ile kaşrı karşıya geldi. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United, rakibini 4-1 mağlup etti ve toplamda 7-1'lik skorla adını finale yazdırdı.

Galibiyet golleri; Mason Mount (2), Casemiro ve Hojlund'dan geldi. Athletic Bilbao'nun tek sayısı Jaureguizar'ın şuk vuruşuyla geldi.

TOTTENHAM'DAN SÜRPRİZE İZİN YOK

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Yarı finalin bir diğer karşılaşmasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Bodo/Glimt'i 2-0 mağlup eden Tottenham da toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Tottenham'ın gollerini ise 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro kaydetti.

KUPA 2'DE İNGİLİZ FİNALİ

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Bu sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde finalde karşı karşıya gelecek takımlar, Manchester United ve Tottenham oldu.

FİNAL 21 MAYIS'TA

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İki Premier Lig temsilcisi 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

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UEFA Avrupa Ligi Manchester United son dakika final tottenham
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