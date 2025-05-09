UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz finali! Tottenham sürprize izin vermedi, Manchester United toplamda 7-1'lik skorla kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final rövanş mücadeleleri ile sürdü. 3-0'ın rövanşında Manchester United sahasında Athletic Bilbao ile kaşrı karşıya geldi. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United, rakibini 4-1 mağlup etti ve toplamda 7-1'lik skorla adını finale yazdırdı.

Galibiyet golleri; Mason Mount (2), Casemiro ve Hojlund'dan geldi. Athletic Bilbao'nun tek sayısı Jaureguizar'ın şuk vuruşuyla geldi.

TOTTENHAM'DAN SÜRPRİZE İZİN YOK

Yarı finalin bir diğer karşılaşmasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Bodo/Glimt'i 2-0 mağlup eden Tottenham da toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Tottenham'ın gollerini ise 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro kaydetti.

KUPA 2'DE İNGİLİZ FİNALİ

Bu sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde finalde karşı karşıya gelecek takımlar, Manchester United ve Tottenham oldu.

FİNAL 21 MAYIS'TA

İki Premier Lig temsilcisi 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.