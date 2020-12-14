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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 eşleşmeleri

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 14.12.2020 15:57 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Son 32 turunda eşleşmeler belli oldu. İşte dev mücadelelerin ortaya çıkacağı eşleşmeler...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu eşleşmeleri belli oldu! Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

SON 32 TURU EŞLEŞMELERİ

Wolfsberger - Tottenham
Dinamo Kiev - Club Brugge
Real Sociedad - Manchester United
Benfica - Arsenal
Kızılyıldız - AC Milan
Royal Antwerp - Rangers
Slavia Prag - Leicester City
Salzburg - Villarreal
Braga - Roma
Krasnodar - Dinamo Zagreb
Young Boys - Bayer Leverkusen
Molde - Hoffenheim
Granada - Napoli
Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk
Lille - Ajax
Olympiakos - PSV

Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tothenhamın şampiyonluğu hayırlı olsun.Şimdiden yazıyorum.Demedi demeyin.
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