UEFA Avrupa Ligi’nde son çeyrek finalistler de belli oldu

UEFA Avrupa Son 16 Turu bu akşam oynanan iki maçla tamamlandı. İsviçre ekibi Basel ilk maçta 3-0 yendiği Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’u sahasında da 1-0 mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdırdı.
İngiltere temsilcisi Wolverhampton, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunanistan ekibi Olympiakos’u evinde 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Bu karşılaşmalarının ardından çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre)
(İHA)
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