UEFA Avrupa Ligi'nde sürprizlerin gecesi! Lille kendi evinde kabusu yaşadı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi.
Milli file bekçisi Berke Özer'in forma giydiği Lille, evinde PAOK'a 4-3 yenildi. Berke, karşılaşmanın 71. dakikasında kullanılan penaltıda kalesini gole kapattı.
Bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik'in 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Roma, sahasında Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Celta Vigo (İspanya) - Nice (Fransa): 2-1
Feyenoord (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 3-1
Celtic (İskoçya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1
Freiburg (Almanya) - Utrecht (Hollanda): 2-0
Lille (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 3-4
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Midtjylland (Danimarka): 0-3
Malmö (İsveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1
Nottingham Forest (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0
Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-2
Young Boys (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-2
