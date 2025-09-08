Avrupa Ligi, prestij ve maddi gelir açısından Avrupa futbolunun 2. en büyük uluslararası organizasyonudur. Şampiyon olan takım ortalama 40 milyon euro'luk bir geliri kasasına koyarken bir sonraki sezon için kendi lig sıralamasına bakılmaksızın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını doğrudan elde eder.

Avrupa Ligi'nin yeni forması nasıldır?

Avrupa Ligi yeni formatında 36 takımla oynanır. Avrupa Ligi'nde 4 torbaya yerleştirilen kulüpler her torbadan ikişer rakiple tek maç usulü maç yapmaktadır. Kura sırasına göre 4 iç saha ve 4 deplasman maçı sonrası kupa yolu devam eder. Avrupa Lig sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16'ya yükselirken 9-24 arası kendi arasında Play-off oynar. Daha sonraki eşleşmelerle son 16, çeyrek final ve yarı final ve final ile şampiyon belli olur.

Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun finalistleri kendi liglerini alt sıralarda bitiren Tothenham ve Manchester United olmuştu. İki kulüp de kötü sezon geçirseler dahi Avrupa Ligi sayesinde sezonu büyük kazançla tamamlama şansı elde etmiş ve kazanan Tottenham olmuştur. Takip eden sezonda Tothenham doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmiştir. Hatta bu durum tarihte örneği olmayan bir duruma sebebiyet vermiştir. Katsayıya göre 2025-2026 sezonunda 5 takım gönderen İngiltere bu sayede 6. takımı da göndermiş olmuştur.

Benzer senaryolar takımları yeni formata karşı heyecanlandırmaktadır. Sürprizlerin sık yaşanması ve güçlü takımların erken aşamalarda karşılaşması her takıma iddialı olma fırsatı sunmaktadır.

36 takımdan 24'ünün Avrupa Ligi'ndeki koltukları kesindir. Kalan 12 takım ise Play-Off turlarıyla belirlenir. Eski formatta yer alan Avrupa Ligi grup 3.lerinin doğrudan UEFA Konferans Ligi'ne katılmaları uygulaması sona erdirilmiştir. Play-offlardan sonra herhangi bir elenen takımın Konferans Ligi'ne geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elenince ne olur? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elenince UEFA Konferans Ligi'ne mi gidilir?

Avrupa Ligi play-offlarından elenen takımlar için Avrupa kupaları planları bitmez, yeniden şekillenir. Çünkü play-offlarda elenen takımlar yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam eder. Doğrudan lig aşamasına katılım sağlar ve başka eleme maçı oynamaz.

UEFA'nın bu kararı almasında üç sebep vardır: