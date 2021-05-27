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UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu

27.05.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United ile Villarreal karşı karşıya geldi. 1-1'in uzatmalarında gol olmayınca penaltılara geçildi ve rakibine 11-10 üstünlük sağlayan kupanın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz devi Manchester United'la İspanyol temsilcisi Villarreal karşı karşıya geldi.

Stadion Energa Gdansk'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı. Uzatmalarda da gol olmayınca geçilen penaltı atışlarında rakibine 11-10 üstünlük sağlayan Villarreal kupanın sahibi oldu.

Maçta 29. dakikada Gerard Moreno'nun golüyle Villarreal öne geçti. Manchester United bu golün ardından top hakimiyetini elde etti ve golü bulmak için yoğun çabaya başlasa da ilk yarı 1-0'lık Villarreal üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda Manchester United aradığı golü 55. dakikada buldu. Korner vuruşunda seken topu ceza sahası dışında şutla tamamlamak isteyen McTominay'ın şutu savunmadan dönüp Cavani'nin önünde kaldı. Uruguaylı golcü'nün şutunda top ağlarla buluştu ve maça denge geldi kalan dakikalarda da gol olmayınca uzatmalara geçildi. Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışları yapıldı.

Penaltılarda Villarreal rakibine 11-10'luk üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Villarreal bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi kupasını tarihinde ilk kez kazanmış oldu.

GALATASARAY'A KÖTÜ HABER

UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasıyla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlayacak ve gruplara katılmak için 3 takım elemesi gerekecek. 2. ön eleme turu 20-21 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Muhtemel rakipler:

-Celtic
-PSV
-Sparta Prag

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU BELLİ DEĞİL

Beşiktaş'ın ise grup kuralarına 3. torbadan girmesi, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında alınacak sonuçlara göre belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Manchester United
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