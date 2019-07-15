UEFA, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı

UEFA, "En çok hangi Şampiyonlar Ligi hat-trick'ini hatırlıyorsunuz?" sorusunun altına, 2012-13 sezonundaki turnuvada Burak Yılmaz'ın Galatasaray formasıyla Romanya temsilcisi Cluj'e attığı 3 golün videosu paylaşıldı.
Burak Yılmaz, aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golle krallık yarışını Cristiano Ronaldo ve Robert Lewandowski'nin ardından 3. sırada tamamlamıştı.
???????? A Burak Yılmaz ⚽️⚽️⚽️ to mark his 34th birthday! ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 15, 2019
Which #UCL hat-trick do you remember most? pic.twitter.com/tcUI6sTSNJ
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