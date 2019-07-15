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UEFA, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan paylaşımda, Burak Yılmaz'ın 34. yaş günü, turnuvada yaptığı "hat-trick" hatırlatılarak kutlandı.

UEFA, Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı

UEFA, "En çok hangi Şampiyonlar Ligi hat-trick'ini hatırlıyorsunuz?" sorusunun altına, 2012-13 sezonundaki turnuvada Burak Yılmaz'ın Galatasaray formasıyla Romanya temsilcisi Cluj'e attığı 3 golün videosu paylaşıldı.

Burak Yılmaz, aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golle krallık yarışını Cristiano Ronaldo ve Robert Lewandowski'nin ardından 3. sırada tamamlamıştı.


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burak yılmaz uefa

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