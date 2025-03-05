UEFA Bölgesel Federasyonlar Toplantısı, Saraybosna'da gerçekleştirildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre Güneydoğu Avrupa bölgesinde bulunan UEFA üyesi federasyonlar, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir araya geldi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Vico Zeljkovic'in ev sahipliğindeki toplantıya, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ile Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Kosova, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi federasyon temsilcileri ve genel sekreterleri ile UEFA delegeleri katıldı. Türkiye'yi toplantıda TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti.

Toplantının ev sahipliğini üstlenen Vico Zeljkovic, bölgede futbolun gelişiminde iş birliğinin önemini vurgulayarak ortak çabalar, sağlıklı iletişim ile bilgi paylaşımının bölgede düzenlenen turnuvalara ve spor altyapısına sağlayacağı katkıya değindi. Zeljkovic, Avrupa genelinde futbol projelerine yatırımları artıran "HatTrick" programı aracılığıyla sağladığı sürekli destek için UEFA'ya teşekkür ederek, federasyonların birlikte çalışarak bölgede yer alan ülkelerin dünya futbolundaki konumlarını daha da güçlendirebilecekleri umudunu dile getirdi.

Toplantıda "HatTrick" programı, gençlik futbolu gelişim modelleri, koçluk eğitimi, Avrupa'da kulüpler düzeyinde mevcut sezonunun analizi ve futbol rekabet bütünlüğünün korunması gibi güncel konular ayrıntılı bir şekilde gündeme getirildi.