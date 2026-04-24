UEFA'da Arda Turan'a ceza! Zorunlu eğitime tabi tutulacak

UEFA, Shakhtar Donetsk’e beyin sarsıntısı protokolü ihlali nedeniyle para cezası verdi. Arda Turan da oyuncuyu oyunda tuttuğu gerekçesiyle yaptırımdan kaçamadı.

Cevdet Berker İşleyen

UEFA Konferans Ligi’nde oynanan karşılaşmanın ardından Arda Turan ve ekibine yönelik alınan kararlar gündem yarattı. Shakhtar Donetsk’in farklı galibiyetine rağmen yaşanan sağlık protokolü ihlali ağır yaptırımları beraberinde getirdi.

UEFA'DAN SORUŞTURMA KARARI

9 Nisan’da Shakhtar Donetsk ile AZ Alkmaar arasında oynanan mücadelede Ukrayna temsilcisi sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ancak karşılaşmada Isaque Silva’nın beyin sarsıntısı geçirmesine rağmen oyuna devam etmesi UEFA’nın dikkatini çekti. Bu gelişmenin ardından disiplin soruşturması başlatıldı.

SAĞLIK PROTOKOLÜ İHLALİNE CEZA

Yapılan incelemeler sonucunda Shakhtar Donetsk’in beyin sarsıntısı protokolünü ihlal ettiği tespit edildi. UEFA, oyuncunun oyundan çıkarılmaması nedeniyle kulübe toplamda 20 bin Euro para cezası verdi. Ayrıca sağlık prosedürlerine uyulmaması gerekçesiyle ek olarak 10 bin Euro daha ceza kesildi.

ARDA TURAN DA CEZADAN KAÇAMADI

Takımın teknik direktörü Arda Turan da disiplin sürecinden nasibini aldı. Deneyimli teknik adamın, Isaque Silva’yı beyin sarsıntısına rağmen oyunda tutması nedeniyle cezalandırıldığı açıklandı.

EĞİTİM ŞARTI GETİRİLDİ

UEFA yalnızca para cezasıyla yetinmedi. Kurum, Shakhtar Donetsk’ten oyuncular ve teknik ekip için beyin sarsıntısı konusunda özel bir eğitim programı düzenlemesini talep etti. Bu adımın, benzer ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla zorunlu tutulduğu belirtildi.

